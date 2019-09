36 millones por aventura con una niña de 13 años

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE).- “Más de la mitad de las mentiras que dicen de mí no son verdades”… Yogi Berra.

Hablando en plata, ¿cuánto le costará a Felipe Vásquez (antes Felipe Rivero) su aventura machista con una menor de 13 años de edad? Pues, no menos de 36 millones de dólares. Esta es la cuenta…: Estaba firmado para 2020 por cinco millones 750 mil, para 2021 por siete millones 750 mil, más 10 millones para 2022 y otros 10 para 2023. Nada de eso cobrará, como tampoco le pagarán los 400 mil dólares que hubiera ganado por estos días finales de la temporada 2019. Y uno de los abogados de la familia afectada dijo ayer que la demanda será por no menos de dos millones. Además, mientras permanece arrestado, está pendiente la pena de prisión que debe imponerle la justicia.

Felipe Vásquez, de San Felipe, Venezuela, cumplió 28 años de edad el cinco de julio, y como relevista salía a lanzar a lo zurdo con los Piratas desde 2016. En estos cuatro años, ganó 17 juegos, perdió 13, con efectividad de 2.61 y 89 salvados.

La criatura tenía 13 años de edad y 13 son las derrotas de Felipe en Grandes Ligas.

El manager de los Piratas, Clint Hurdle, dijo de él:

“Lamentable. Para nosotros Felipe era de alto valor en el bullpen, tan eficiente de relevista intermedio, como de cerrador. Lástima lo ocurrido”.

** Las labores de comisionado del beisbol y de ejecutivos de las cadenas de televisión, podrían ser encomendadas a unos robots. No sé si serían eficientes, pero sí resultarían mucho más baratos… ** Los médicos de los Cerveceros lograron evitar la operación de la rodilla derecha de Christian Yelich. Pero el hombre habrá de someterse a una terapia durante el invierno, para llegar en forma a los entrenamientos 2020… ** Giancarlo Stanton ya en la alineación de los Yankees, tras su ausencia por lesión… ** Y el dominicano Edwin Encarnación, lesionado de un músculo en el costado izquierdo, regresará a la acción dentro de una semana… ** Después de varios cubanos que no han podido con las Grandes Ligas, ha sido sensacional con los Astros, el nativo de Las Tunas y de 22 años de edad, Yordán Álvarez. Desde su arribo al equipo grande, el nueve de junio, tiene porcentaje de embasado y sluggings en 1.084, batea para 316, ha sacado 26 jonrones, con 76 carreras impulsadas, por lo que es tremendo candidato a Novato del Año… ¡Amanecerá y veremos!

