2024. Hacia una nueva forma de gobierno

El 2 de junio del 2024 tendrán lugar las elecciones más grandes y complejas de nuestra historia. Un total de 98.6 millones de mexicanos(as) podrán acudir a las urnas. Se estarán disputando 20 mil 375 cargos. De ellos, 19 mil 746 serán puestos locales (que incluyen, entre otros, 9 gubernaturas) y 629 cargos federales.

Desde luego, la atención se centra en la disputa de éstos últimos, pues aparte de la renovación del Congreso de la Unión, estará en juego el máximo cargo en México, la presidencia de la República. Efectivamente, la forma de gobierno en nuestro país es presidencialista. Ello quedó establecido en el artículo 80 de la Constitución Política donde se describe al Poder Ejecutivo como indiviso. Esta concentración de un poder en una persona explica en mucho la historia política, económica y social de México.

De ahí la disputa encarnizada por ganar la elección presidencial. Hoy más que nunca, urge que las candidatas incluyan en sus plataformas políticas y en su proyecto de Nación, la discusión sobre la necesidad de transitar hacia una nueva forma de gobierno para los mexicanos. Yo he propuesto que la forma alternativa de gobierno sería el semi presidencialismo, en la cual el Poder Ejecutivo sería bicéfalo, es decir, se dividiría entre un jefe de Estado o presidente (elegido) y un jefe de gobierno, nombrado por la mayoría del Congreso. Esto permitiría romper con la parálisis en materia de reformas constitucionales que cada vez más se ha venido presentando, sobre todo desde la existencia de los gobiernos divididos, no solo cuando los presidentes no tienen mayoría absoluta (la mitad más uno en los congresos), sino cuando no hay posibilidades de lograr mayorías calificadas, necesaria para reformas constitucionales.

Lo que hemos vivido durante este sexenio, sobre todo en el segundo periodo, ha sido una parálisis, pues la oposición decidió mantenerse en una huelga legislativa que impidió las reformas de gran calado que se requerían. Aparte de mostrar a una oposición cavernícola que no entiende lo que es la responsabilidad democrática; ha retrasado las grandes transformaciones políticas, sociales y económicas que le urgen a nuestro país. Y el panorama después del 2 de junio no se avizora distinto. Los candidatos de la alianza encabezada por Morena triunfarán, salvo que ocurriera un cataclismo, ganando la mayoría de los cargos en disputa (incluyendo la presidencia de la República), pero difícilmente alcanzarán la mayoría calificada.

La paradoja profunda de nuestra democracia es que la oposición orilla a luchar por buscar el voto parejo, a que Morena se convierta en partido hegemónico, condición para lograr las reformas que le urgen a los mexicanos. Por ejemplo, la reforma al Poder Judicial. ¿Cómo avanzar? Transitando a una forma de gobierno semi presidencialista, en la que elijamos a un presidente y quien gane la mayoría (mediante una coalición) designe al jefe de gobierno. Ello rompería con la parálisis legislativa.

Espero sinceramente que los equipos que confeccionan las plataformas y programas para las candidatas presidenciales incluyan la discusión de fondo del futuro de nuestra forma de gobierno, que es sin duda, el futuro de la democracia mexicana. La coyuntura actual es una gran oportunidad democrática.

*El autor es Presidente de El Colegio de la Frontera Norte.