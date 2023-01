En la política como en la vida hay ocasiones en las que las condiciones le permiten a los individuos aparentar lo que no se es, en la mayoría de estas con el tiempo todo sale a relucir, ya sea se trate de una tesis plagiada, de la calidad de la palabra empeñada o de la inconsistencia de las acciones. Creo que la pandemia le permitió a López Obrador aplazar por dos años lo inevitable, mostrar el desastre de su gobierno; uno que dilapidó la oportunidad de ser diferente, en el que los que menos tienen realmente recuperaran parte fundamental de la agenda nacional; malhaya el día en que Andrés Manuel decidió tirar a la borda su bono democrático y mandar al diablo a las instituciones, terminar con políticas públicas probadas, atacar a la sociedad civil que no se ha plegado a sus interés, hacerse de políticos de quinta, más deseosos de agradarle que de defender a nuestra gente, de dilapidar los fideicomisos y ahorros tan necesarios para el año por venir, de acabar con el sistema de salud aunque el siga insistiendo en la pendejada de que el nuestro será mejor que el de Dinamarca, aunque aquí nuestros niños mueren por la falta de tratamientos y con el pesar de los miles que enterraron a seres queridos por la idiotez de sostener a López Gatell.

Volviendo a la tesis original, el 2023 será un año sumamente complicado, las malas decisiones tomadas en estos cuatro de años de gobierno nos pasaran la factura, las condiciones económicas y políticas del año que recién comienza ya no podrán cubrir la suma de sus errores; el entorno internacional se ha complicado, el alza en la inflación junto con la desaceleración económica mundial no son buenas noticias para nosotros; el déficit gubernamental fue superior al 25% durante el 2022, es decir el gobierno federal ya no tiene dinero el dinero necesario para su gasto, el populismo presidencial seguirá haciendo énfasis en entregar dinero a manos llenas, sin distinguir si se necesita o no, y tirando al bote de la basura todo lo invertido en Dos Bocas, en el Tren Maya y en financiar los malos resultados de la CFE; por ello tendrá que recurrir al endeudamiento en un entorno de tasas de crédito muy elevadas.

La polarización del presidente es evidente, su cortedad de miras dista mucho de la de un estadista; su discurso de que él y quienes lo rodean son diferentes hace solo mella en un grupo de mexicanos vulnerables que necesitan de las dádivas que el gobierno reparte y de los políticos irresponsables que le acompañan, aquellos que han antepuesto sus intereses y su carrera que el amor a nuestra gente. MORENA no resistirá la elección de su candidato a la presidencia, su común denominador es la figura de López Obrador, no un ideario o un proyecto de país; actualmente ya son públicos los enfrentamientos entre los equipos de las diferentes “corcholatas”, los golpes internos y el desgaste político que el presidente tendrá durante los próximos meses terminarán por ser un pesado lastre; difícilmente no afectará las decisiones que tome en los meses por venir; aunque la gobernadora insista en que se trata del mejor presidente de la historia o como cuando él dijo que Bonilla había sido el mejor gobernador que habíamos tenido, ¡Uff, ambos hasta como chiste son malos!