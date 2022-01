2021, ¿tu mejor año?

Anhelo el resultado tan intensamente que el trabajo para lograrlo es irrelevante.

Tim Grove.

Ryan Holiday tiene un curso de tres semanas al inicio del año para que en base a la filosofía estoica desarrolles habilidades que te permitan ser mejor. Tiene un análisis del año 2018, 2019 y 2020, la mitad de las personas que pagan y se inscriben para la segunda semana dejan de abrir los correos.

Sabemos lo que tenemos que hacer, tenemos la capacidad para hacerlo, sin embargo los propósitos que se manejan mucho a principios de año se desvanecen a los pocos días.

Que podemos hacer para que esto no suceda en 2022, sigue leyendo y sabrás.

DONDE ESTA EL PROBLEMA.

Acorde con Michael Hyatt hay una serie de estrategias que nos pueden servir para ser perseverantes. La primera de ellas es que sea muy específica. Este año quiero ahorrar… esta muy difuso. Mejor di quiero ahorrar 500 mil pesos, y para cada mes del año ya debo de tener tanto. Quiero leer más…muy general, mejor quiero leer mas biografías de grandes lideres, ya esta mucho mejor.

Un segundo aspecto sería que puedas medir avance. En enero dijiste que ya tendrías ahorrado 30 mil pesos de la meta propuesta, y lograste 18 mil, traes un 60% de avance, apúrale…

Tercero: Un plan de acción, ejemplo voy a salir fuera de mi ciudad a vender mi producto, y así poder lograr la meta de ahorro, o tener 10 clientes más al final del primer trimestre.

CUATRO MÁS.

La cuarta sería que el propósito conlleve algo de riesgo o dificultad. Incluso incertidumbre y duda de lograrlo, se vale, pero eso te llevará hacer un esfuerzo extraordinario que te permita lograr dicha meta. En el caso del ahorro sería lograr el monto total a fines de septiembre en lugar de hasta fin de año. Aquí es muy importante el lenguaje que utilizas: no es lo mismo decir no tengo dinero a decir ando corto de liquidez.

La quinta sería tener un mecanismo que te permita asegurar ir en camino correcto, el ejemplo sería el 5% de todos los ingresos los voy a ir apartando en cuanto los reciba para el fondo que me interesa lograr. Todos los días voy a leer a las 7 pm y así garantizo mi objetivo de lectura.

Una sexta es la siguiente: antes de que inicies tu objetivo o propósito, escribe dos razones fundamentales que te llevan a ponerte este objetivo. Cuando empiezas a flaquear con respecto al logro de esto saca el papelito que escribiste y te dará oxígeno para que sigas: comprar una casa, un carro, unas vacaciones de primera clase, liquidar hipoteca, etc.

Y por último tiene que ser relevante para ti, de tal manera que se convierte un objetivo único y que te concentras en el todo el año. Jim Collins afirma que si tienes más de tres prioridades en tu vida en realidad no tienes ninguna. El enfoque aquí es clave para mantenerte en el objetivo, y si éste no es atractivo para ti no tiene caso que lo pongas.

Conclusión estimado lector: si llegas a Febrero manteniéndote en tu propósito te puedes considerar arriba del promedio, y eso te puede motivar a seguirle. Es muy atractivo no ser del montón.

Feliz domingo y un 2022 muy productivo en todo sentido. !Muchísimas gracias por aguantarnos un año más!

*El autor es socio del Despacho Asesores Ballesteros