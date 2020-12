2020, la ex con la nadie querría volver

Este 2020 será por siempre la ex novia tóxica con la que nadie jamás desearía volver. Semejante a esa persona que te quedó a deber y no sólo dinero, sino que te robó ahorros y te hizo gastar en cosas que nunca deseaste comprar, esa que además se llevó a algunos de tus amigos, te separó de tus familiares y su venenosa presencia te hundió en angustia, estrés y depresión.

¡Qué año de relación tan destructiva! Lo bueno es que ya terminó y así como se llevó tantas cosas o nos arrebató horas de compañía con los nuestros, también nos regaló invaluable experiencia, amor propio y crecimiento personal.

Seguro estoy que al menos a los que sobrevivimos a su embate, no nos tocará volver a vivir por el resto de nuestras vidas, un año tan infame… ¿o sí? Porque la realidad humana es que tenemos cierta tendencia a tropezar con la misma piedra y en el caso de muchos, a veces cuando el suelo está parejito, hasta buscamos una nueva piedra, nomás para volver a sentir el trancazo. Conozco al menos un puñado de amigos que jamás volvieron con su insufrible ex, pero a los años buscaron y “encontraron el amor” con alguien muchísimo peor.

¿No será que más que un fatídico año al que con justa razón señalamos, fuimos nosotros mismos los que nos fallamos? En mi caso me ha quedado muy claro que si continúo con sobrepeso, cargado de estrés, con una vida sedentaria y mal alimentado, ya sea 2021, 2037 o 2045, me tratarán sin piedad, misericordia ni tacto.

Si no invierto tiempo en mí, si no me cuido, si no busco día con día mi bienestar físico, anímico y emocional, hasta un resfriado me llevará al hospital, ¡sea el año que sea! No será la misma, pero será otra piedra que yo solito pondré entre mis pies para tropezar. Alguna vez una querida amiga, Dany Cuadras, me dijo que ella tenía una teoría: “Cada pareja nueva que buscamos, es mejor que la anterior y si no es así, al menos nosotros, sí somos una persona mejor”. Me costó trabajo entenderla a mis 27 años, pero ahora me queda muy claro… No les voy a explicar la frase, sólo se la regalo.

La transcribo tal como la recuerdo para que la analicen observando su propia vida y experiencias, si no la entienden hoy, algún día la entenderán. Sólo les daré un consejo, protéjanse de la desilusión al menos un poquito, yo les recomiendo que no esperen mucho del 2021, mejor esperen mucho de ustedes mismos. ¡Feliz año nuevo queridos amigos!

*- El autor es graduado de la licenciatura en Derecho de la UABC, escritor y conductor de radio.