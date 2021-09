15 impulsadas en dos juegos

-o-o-o-

** Un muchacho de 22 años, hijo de mexicanos de Tamaulipas, ha armado tal revuelo por las menores, a jonronazo limpio, que ya dicen tiene más poder que Ernie Banks y Alex Rodríguez juntos. El susudicho es llamado Nick Gonzáles, así, con ese al final, de 22 años, fue primera escogencia de los Piratas en el draft de 2020, nació en Vail, Arizona, y no solo ha sacado la bola en 60 oportunidades desde que anda por las sucursales, sino que su promedio es de 303, y en clase A, Greensboro, acaba de remolcar ocho carreras en un juego con tres jonrones y al día siguiente despachó dos pelotas más sobre las bardas, incluso una para dejar en el terreno al enemigo en el noveno inning y sumar otras siete carreras remolcadas, ¡15 en dos días!. Un agente dijo que merecerá 200 millones de dólares por temporada… ** Me han inundado de emociones al invitarme al bootcamp, por zoom, de la Fuenmayor Univérsity, de Caracas, el jueves 23, desde las seis de la tarde. Así que, lector amigo, podremos conversar el jueves 23, a las seis de la tarde. Esta es la clave para el enlace…:https://us02web.zoom.us/j/81236019990?pwd=cXJOd0h3T1BIMGloV3h1cmc5Rll6dz09… Y éste el código de acceso: 115345… ** Dos que fueron estelares lanzadores y eran comentaristas de MLB Network, John Smoltz y Al Leiter, tienen prohibido entrar a esos estudios, porque no quieren vacunarse contra el coronavirus. Deberían prohibirles salir a la calle… ** El pitcher de los Medias Rojas, Ryan Brasier, regresa a la acción tras siete meses fuera por haber sido golpeado en la cabeza por una pelota en línea. Dice sentirse muy bien y que ha entrenado como nunca… ** Mientras los Yankees andan de gira por California, Yankee Stadium se ha inundado como nunca. La lluvia del miércoles convirtió en lago el terreno de juego. Ayer trabajaban para reparar lo dañado… ** Y a los Mets les llueve sobre lo mojado. Además de las calamidades creadas por Francisco Lindor y Javier Báez, el gerente-general, Zack Scott fue detenido por la policía, acusado de manejar borracho. Y él fue elevado a la gerencia, después que el titular, Jared Porter, fuera despedido, porque lo acusaron a acoso sexual… ** El matrimonio de 70 años entre Major League Baseball y la Topps y sus barajitas, ha terminado. No llegaron a un acuerdo para la firma de un nuevo contrato… -o-o-o-o- “Mi abogado acaba de cobrarme 150 dólares porque soñó conmigo”… Dick Secades.- Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.