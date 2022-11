10 sortijas de S.M. ha ganado Yogi Berra

-O-O-OHoy, como todos los miércoles, es Día del Correo. Por favor, si escribes, mándame nombre completo y población o ciudad desde donde escribes. Gracias.

Luis Rojas, de Carora, pregunta: “¿Por qué, si existe el premio Cy Young para los lanzadores, no hay otro premio para el mejor bateador? Podrían honrar con dicha distinción a Ted Williams”.

Amigo Lucho: ¿Y Pete Rose?. La premiación existe, pero sin nombre. A nadie se la ha ocurrido.

Dionicio Arrivillaga, de Orlando comenta: “En la segunda entrada del primer inning, el sábado, uno de los analfabetas que narran en español, dijo que “la pelota cayó al piso”… Eso no es piso, señores, sino suelo. ¡Qué ignorancia, caballeros!.Jorge Zazueta, de Ures, Sonora, pregunta: “¿Por qué usted odia al mánager, Dusty Baker, solo por el palillo en la boca?”.

Amigo Yoyo: No ha nacido aún la persona que yo odie. No he odiado a nadie, ni siquiera a Miguel Enrique Otero. De Baker digo lo que es necesario, para demostrar que eso es mala educación y una cochinada, por lo que le hace un mal tremendo a niños, jóvenes y a algunos adultos como tú.

José Gómez, de Banning, California, pregunta: “¿En los números de postemporada, incluyen los de la Serie Mundial?”.

Amigo Pepe: Sí. Pero a menudo se explican también por separado.

Ruber J. Luzardo S, de Santa Bárbara del Zulia, pregunta: “¿Quién ha ganado más sortijas en Series Mundiales?”.

Amigo Rubo: Yogi Berra, quien obtuvo 10, en las 14 Series de su carrera.

Adael González, de Punto Fijo, pregunta: “¿Entregarán anillo al despedido mánager Joe Girardi, si los Phillies ganan la Serie Mundial?”.

Amigo Ado: Eso lo deciden los jugadores. Rodrigo Gutiérrez, de Reinosa, preguta: “¿Cuántos turnos seguidos sin incogibles tuvo José Altuve?”.

Amigo Rigo: Fueron 26.

Eduardo Montiel, de Houston, pregunta: “¿Cuántos dueños han tenido los Yankees?”.

Amigo Chardo: En 1903 fundaron la franquicia Frank Farrell y Bill Dévery, como los Highlanders; en 1913, los bautizaron Yankees, en 1915 los compraron, Jacob Rupert y Tillinghast L’Hommedieu Huston; en 1923 Rupert compró su parte al socio; en 1946, los adquirieron, Dan Topping, Del Webb y Larry McPhail, los vendieron a CBS-TV, en 1965; en 1973 los compró George Steinbrenner, de quien al morir, en 2010, los heredaron sus hijos, encabezados por Hal.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.

