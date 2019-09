Engorroso explicarle al extranjero no leer al pie de la letra el Grito de Dolores. Empezar por decirles que se refiere a una ciudad llamada Dolores y que el grito no era de dolor o espanto, sino de la convocatoria a rebelarse de la corona española, o eso dice la tradición. Sin embargo, gritos de dolor es lo que caracteriza al México contemporáneo. La forma espeluznante que van tomando las acciones de violencia generan un efecto ominoso. Entiéndase ominoso en el sentido de algo que resulta desconocido a tu mente, lo opuesto del término familiar. Se trata del “unheimlich” de Schiller y Freud, el “uncanny” en inglés. Como sicoanalista lo veo en el efecto que produce no ver a los criminales, y sin embargo saber que están allí, muy cerca. Del orden del fantasma, puede aparecer donde sea. Lo ominoso es una mezcla de algo que te resulta terrorífico con un toque familiar, al mismo tiempo antinatural. Es difícil y no pretendo explicarlo en una columna, pero sí usarlo para decidirme por una palabra que describa el sentir emocional más singular de vivir en el México de hoy en día. Escribo esto sin saber qué se dijo oficialmente ayer y hoy, seguramente festivo y con la usual lección de historia. Escribí la semana pasada sobre la felicidad oficial del mexicano, hoy, día de la primera transformación, me pregunto si realmente estamos en una cuarta transformación o domina la violencia, la corrupción y la simulación. Las formas y frecuencia de los actos violentos que nos suceden a los mexicanos no dejan de asombrarnos, el mismo crimen, pero cometido de las formas más retorcidas y crueles. Cuantas fotos asombran por la aparente indiferencia con que circulamos a un lado de una persona recién asesinada. Por mucho acostumbramiento que desarrollemos como mecanismo de defensa, en el fondo es ominoso vivir así. El video criminal expone mucho. Sabemos que barbaridades ha habido siempre, se hablaba y recreaba, pero rara vez se veía. Las fotos y videos hacen de Tarantino un juego. A mí no me hace gracia que el presidente trate asuntos tan espeluznantes y graves con términos como sus tristemente célebres “fuchi” y “guácala”, o invitando a los sicópatas a que se porten bien, que piensen en sus mamacitas (sic). Además, las trata con machismo, como tontas justificando a su hijo criminal. Como si la mayoría no sufrieran por tener un hijo sicópata. No todos los criminales son sicópatas, pero esos que vemos en los videos cometiendo barbaridades sí lo son, y son muchos. Ya lo he dicho, los dados vienen echados. Los genes determinan la bondad o maldad esencial de una persona, que se activen más, o menos, sí depende de su medio ambiente.

* El autor es siquiatra y ejerce en Tijuana.