Jóvenes adaptan casa para rehabilitar animales.

Perros que ahora juegan en un terreno adaptado especialmente para ellos, semanas atrás vivieron en las calles, abandonados por dueños irresponsables. Por el momento son 19 y conviven en la nueva Casa de Reintegración Animal en Tijuana (CRA).

Es un proyecto de jóvenes amantes de los animales que poco a poco han ido construyendo con sus recursos y aunque reciben donativos de materiales, comida y algunas veces de dinero, finalmente la mayoría sale de sus bolsillos.

“Aquí les damos su tratamiento médico por así decirlo, con ayuda de un veterinario, estético, psicológico y hasta que el animal está en condiciones de ser adoptado y recibir una segunda oportunidad de vida digna” explicó Kevin Morales, uno de los fundadores de CRA.

Iniciaron con algunos rescates de manera informal pero ahora lo están haciendo de manera más organizada, pretenden formar la asociación civil CRA Casa de Reintegración Animal.

“Cada quien tiene su trabajo, algunos estudiamos, pero tratamos de estar el mayor tiempo posible aquí y pues sí, más adelante nos gustaría dedicarnos solamente a esto, dicen que si encuentras un trabajo que realmente te guste no volverás a trabajar en tu vida” mencionó Ricardo Salcedo, integrante de CRA.

Pero este esfuerzo quiere enfocarse a todo tipo de animales, no únicamente perros, por ejemplo ahorita tienen dos gatos y dos erizos también. Están atendiendo a menos de 20 animales pero una vez que acondicionen el predio quieren darle los cuidados necesarios a 50 animales.

Su trabajo es rehabilitarlos hasta que estén listos para adoptarse, sin importar de qué especie o raza sean, siempre y cuando tengan la capacidad para hacerlo.

“Le agarré un cariño especial a los perros que me decían que no podía tener porque eran agresivos, esos son los que más me gustan a mi, tratamos de demostrar que no son agresivos y que pueden convivir entre todos, con los gatos y hasta con los erizos que tenemos” declaró Rafael Virgen de CRA.

La casa se ubica en el Cañón del Pato de Tijuana y si quieres sumarse al proyecto con donativos o mano de obra puedes contactarlos a través de facebook, en la página CRA. Casa de Reintegración Animal.