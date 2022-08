Universal Studios Hollywood lanza su nueva atracción en Halloween Horror Nights

San Diego, California.- Halloween Horror Nights en Universal Studios Hollywood inicia el jueves 8 de septiembre con una nueva atracción.

Se trata del icónico "Terror Tram" de este año se expande para incluir un giro cinematográfico en las películas taquilleras de Jordan Peele.

La atracción será una experiencia cruzada que reinventa a Us, presentando ‘The Tethered’, un ejército revolucionario de vengativos ‘doppelgangers’ cuyo levantamiento los enfrenta a miembros del nuevo set de Jupiter's Claim ambientada en la última pesadilla pop del cineasta, Nope.

“Terror Tram”, exclusivo de Universal Studios Hollywood

El "Terror Tram" es exclusivo de Universal Studios Hollywood e invita a los visitantes a explorar a pie partes del famoso estudio de cine, hogar de algunos de los escenarios cinematográficos más notables.

Una vez que los invitados desembarcan del tranvía, se desata el terror. Este año, el villano Hollywood Harry desentraña "Hollywood Harry's Halloween", un espectáculo de pesadilla con un elenco de personajes dementes que pasa por la icónica Psycho House y luego por el escenario de ‘War of the Worlds’ de Steven Spielberg.

Final aterrador

Mientras los invitados se abren camino a través de una masacre coreografiada en el set de Jupiter's Claim de Nope, se encontrarán con ‘The Tethered’ de Us en un final aterrador de proporciones épicas.

Después del éxito de la casa embrujada “Us” de 2019, esta experiencia contará con una coreografía completamente nueva de la artista conceptual y coreógrafa Madeline Hollander.

Halloween Horror Nights en Universal Studios Hollywood reúne a las mentes más enfermizas del horror para sumergir a los visitantes en un mundo tridimensional de terror, donde se vive y se respira el miedo, inspirado en las propiedades de terror más representativas de la televisión y el cine.

Inicio el 8 de septiembre

El evento comienza el jueves 8 de septiembre en Universal Studios Hollywood con ocho aterradoras casas embrujadas, y el viernes 2 de septiembre en Universal Orlando Resort con 10 de éstas terroríficas casas embrujadas.

Ambos eventos se llevarán a cabo en noches seleccionadas hasta el lunes 31 de octubre. Para obtener más información y comprar boletos, visite www.HalloweenHorrorNights.com.

Los boletos para Halloween Horror Nights se pueden comprar en línea en el acceso principal de Universal Studios Hollywood, lo que brinda a los invitados una entrada anticipada al evento en casas embrujadas seleccionadas, a partir de las 18:00 horas cada noche del evento (sujeto a cambios). Varias opciones de boletos están disponibles para la compra.

Las casas embrujadas en Universal Studios Hollywood

• “The Weeknd: After Hours Nightmare” lleva a los visitantes a la mente retorcida del multipremiado artista The Weeknd mientras entran en una pesadilla viviente y surrealista llena de personajes grotescos y temas inspirados en su música y cortometrajes.

• “Halloween” les lleva a donde todo comenzó en una casa embrujada inquietantemente auténtica que representa los momentos más escalofriantes de la película original aclamada por la crítica.

• “The Horrors of Blumhouse” da vida al thriller sobrenatural de Blumhouse The Black Phone y a la comedia de terror Freaky.

• “Universal Monsters: Legends Collide” amplía el emocionante legado de Universal Pictures al unir por primera vez a los íconos de terror más importantes, El Hombre Lobo, Drácula y La Momia, en una épica batalla.

• “Killer Klowns from Outer Space” de MGM, atrapa a los visitantes en una aterradora casa de la risa con criaturas asesinas similares a los payasos.

• “La Llorona: The Weeping Woman” presenta la leyenda de La Llorona que cobra vida para aterrorizar a los vivos mientras llora a los niños que asesinó.

• “Scarecrow: The Reaping” descubre que la retribución de la Madre Naturaleza contra los colonos por sus pecados del pasado será llevada a cabo por los espantapájaros de las tierras de cultivo que han permanecido como testigos mudos y ahora son guardianes de la destrucción para cualquiera que se cruce en su camino.

• “Universal Horror Hotel” está a la altura de su reputación ya que el propietario original, que fue ejecutado hace años por sus actos cobardes, continúa atormentando el lugar hoy en día y los huéspedes deben escapar de su espíritu vengativo o arriesgarse a convertirse en un residente permanente.

• El galardonado grupo de baile hip-hop Jabbawockeez trae todas las noches un espectáculo completamente nuevo y lleno de energía al evento de este año, con movimientos que desafían la gravedad, efectos especiales y música vibrante.

Las nuevas Scare Zones (Zonas de Miedo)

• “El Pueblo del Terror” es una extensión de “La Llorona: The Weeping Woman”, pues el horror continúa una vez que los visitantes salen de la casa embrujada y descubren que no hay escapatoria de la aterradora leyenda junto con otros personajes sobrenaturales de los mitos más aterradores de América Latina.

• “Sideshow Slaughterhouse” convierte a la New York Street en una zona de batalla cuando los artistas y los trabajadores de un desatado espectáculo de carnaval están en una revuelta asesina.

• “Clownsawz” presenta una demoníaca tropa de payasos que se unen para aterrorizar a los visitantes con motosierras cuando ingresan al parque.