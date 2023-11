Unen gastronomía y cultura para ayudar a Tijuana

San Diego, California.- This Is About Humanity y Tijuana Sin Hambre celebraron la primera edición de la Cena Filantrópica de Día de Muertos, una velada que combinó la tradición cultural con la gastronomía de chefs de ambos lados de la frontera.

El evento, que tuvo lugar en Rancho Santa Fe, California, con el apoyo de Charo García-Acevedo como anfitriona, fue organizado por Yolanda Selene Walther-Meade y Maru Rique de Vargas.



Los asistentes a la cena disfrutaron de una experiencia culinaria, con la participación de chefs de talla internacional que fusionaron ingredientes tradicionales con técnicas contemporáneas. La chef Adria Marina encabezó la experiencia gastronómica que incluyó vinos selectos y otras bebidas de especialidad.

Cultura mexicana

El maestro de ceremonia de la noche fue Jaime Camil, que acudió como invitado especial. El evento tuvo como protagonista la riqueza de la cultura mexicana, con una exhibición de baile folklórico en homenaje a las tradiciones de Día de Muertos y la ambientación musical de mariachi.

Las organizadoras del evento, Yolanda Selene Walther-Meade y Maru Rique de Vargas, expresaron su agradecimiento por la generosidad de todos los involucrados en esta cena filantrópica.

Jaime Camil aceptó la invitación para conducir la noche/Abdiel Ortega

Los fondos recaudados en esta cena filantrópica serán destinados a la compra de un camión refrigerado para rescatar alimentos perecederos y adquirir equipamiento adicional en apoyo a la lucha contra el hambre en la frontera, a través de Tijuana Sin Hambre, una organización que provee 3 mil 100 comidas diarias que distribuyen en 19 albergues; sumando 1 millón de comidas al año atendiendo menores no acompañados y personas vulnerables en la frontera entre Estados Unidos y México.

La chef Adria Marina encabezó la experiencia gastronómica/Abdiel Ortega



This Is About Humanity, fundado por Elsa Collins, Zoe Winkler Reinis y Yolanda Selene Walther-Meade en 2018, tiene como misión generar conciencia y recaudar fondos para diversas comunidades vulnerables, incluyendo familias separadas y reunificadas, menores no acompañados, familias y personas de diversidad LGBTQ.



La organización ha llevado a cabo iniciativas transfronterizas como la Cocina Industrial Tijuana Sin Hambre, ludotecas, servicios de salud mental y una clínica móvil.

El menú fue una combinación de productos locales con gastronomía de alta escuela/Abdiel Ortega