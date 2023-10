The Brian Jonestown Massacre regresa a San Diego con su rock psicodélico

San Diego, California.-La aclamada banda The Brian Jonestown Massacre, ícono del rock neopsicodélico desde los años 90, se presentará nuevamente ante el público de San Diego el próximo domingo 15 de octubre en el House of Blues, ubicado en 1055 Fifth Ave, en el centro de San Diego.

Liderados por Anton Newcombe, cuyo carisma se ha convertido en sello distintivo de la banda, The Brian Jonestown Massacre continúa su gira por Estados Unidos presentando no solo su último álbum "The Future Is Your Past" lanzado en 2023, sino también "Fire Doesn’t Grow on Trees", su vigésimo álbum de estudio que vio la luz en 2022.

Los asistentes podrán disfrutar de una amalgama de sus recientes éxitos y también de aquellos clásicos que los han mantenido en el corazón de sus seguidores a lo largo de más de tres décadas.

Innovación y creatividad

La banda originaria de San Francisco se ha destacado por su constante innovación y creatividad en la escena del rock independiente, siendo una referencia importante a nivel mundial.

Con una trayectoria que abarca más de treinta años y una formación actual que incluye a Joel Gion, Collin Hegna, Ricky Maymi, Daniel Allaire, Rob Campanella y Ryan Van Kriedt, The Brian Jonestown Massacre se mantiene fresca y relevante.

Como acto de apertura, The Asteroid No. 4, una banda invitada, calentará el escenario. Las entradas ya están disponibles para aquellos que deseen sumergirse en esta experiencia psicodélica, con un rango de precios que varía entre los 30 y 85 dólares.

Con dos recientes álbumes y la promesa de revivir sus clásicos más queridos, The Brian Jonestown Massacre volverá a pisar San Diego.