¿Quieres comer lo mismo que hay en Coachella?

Indio, California. – El servicio de entrega de comida para llevar llamado Postmates, ofrecerá un área de lujo en Coachella con una experiencia culinaria creada para este festival, el cual también estará al alcance de los residentes de Los Ángeles, aunque estén a más de 160 kilómetros de distancia.

Se trata de “Postmates ReTreat”, una lujosa área inspirada en un centro turístico donde los asistentes no solo se refrescan y recargan energías, sino que también crean experiencias inolvidables en el festival de música de Coachella, que también será la primera experiencia al aire libre de la marca en el área VIP (frente al escenario principal), y estará abierto durante el horario del festival los fines de semana del 14 al 16 de abril y del 21 al 23 de abril.

El espacio inspirado en el jardín ofrecerá comida premium para comprar en los lugares más queridos de The h.wood Group: The Nice Guy y SLAB; además de cócteles personalizados de Delilah.

Menú

De acuerdo a los organizadores, el menú consistirá en un Texas Cheesesteak, un sándwich de cerdo desmenuzado y papas fritas cargadas de SLAB; The Wise Guy (salami, mortadela, capicola, provolone, giardiniera, lechuga, tomate y vinagreta de vino tinto y orégano en un rollo de hoagie); una ensalada César con pollo y papas fritas con trufa de The Nice Guy y 2 cócteles personalizados de Delilah: Spicy Siena (tequila, lima, chile fresno, agave y cointreau batidos y servidos con hielo con borde de tajín) y Nothing To See Here (vodka, sandía, fresa e Italicus batidos y servidos con hielo).

Fuera de las estaciones de comida, el espacio contará con un comedor y salón de lujo, una estación de recarga de agua y áreas aptas para tomar fotografías, incluido un “árbol de donas”, señalaron los organizadores.

Esta experiencia culinaria VIP de Coachella también estará disponible en casa, con el menú de comida completo disponible para entrega a través de la aplicación Postmates en Los Ángeles, por lo que aquellos angelinos que decidan quedarse en casa pueden ver la transmisión de Coachella en YouTube mientras cenan los mismos bocados que se sirven a más de 160 kilómetros de distancia en el desierto, desde la comodidad de su propio sofá.

Para más información sobre este servicio, se puede visitar el sitio web de https://postmates.com/.