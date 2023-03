Nueva exposición explora el impacto dañino del cambio climático en nuestro planeta

San Diego, California. - El Museo de Artes Fotográficas (MOPA) invitó a los sandieguinos y a los turistas, a sus galerías para experimentar su nueva exhibición de Suda House del 4 de marzo al 15 de octubre de 2023.

La exhibición llamada “Water Holds Me” refleja su viaje de cuarenta años de producción creativa de House, de acuerdo a los líderes de MOPA.

Las fotografías a gran escala de House combinan su viaje como mujer, madre, artista y nadadora de mar abierto, cada una conectada por el cuidado y la preocupación por nuestro planeta dañado.

El cambio climático ya es una realidad, estamos atrapados en una peligrosa vorágine por la cual nuestros hijos pagarán el precio de esta incómoda verdad, ni la tierra ni el mar están libres de los desechos plásticos que impregnan nuestro planeta”, dijeron los encargados del museo sobre el cambio climático en nuestro planeta.

Con la serie “Saving Grace: Seven Sisters of the Pleiades”, House continúa compartiendo sus preocupaciones sobre la degradación climática.

Esta exhibición está diseñada para que los espectadores se muevan a través de la instalación, donde uno debe experimentar el poder y el flujo del océano.

El futuro

“Esto lo acerca al poder emocional de las siete mujeres míticas de House que están presentes ante el espectador con el mensaje de que los océanos deben salvarse ahora”, agregaron los líderes de MOPA.

La serie de fotografías es un llamado visual al activismo, para unir fuerzas en todo el mundo con la misión de salvar nuestra gracia para el futuro de nuestros hijos.

MOPA se encuentra ubicado en la cuadra 1649 de El Prado en el parque Balboa en San Diego.

Para planear la visita al museo, o conocer más sobre esta exhibición, se puede visitar el sitio web de https://mopa.org/exhibitions/the-water-holds-me/.