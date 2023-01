San Diego, California.- La obra de teatro llamada “Los Cuadernos de Leonardo da Vinci” llega a “The Old Globe” en el parque Balboa, del 21 de enero al 26 de febrero, para deleitar a los fanáticos de uno de los más grandes pensadores de todos los tiempos.

Un elenco de actores camaleónicos lleva en un viaje a través de la mente de da Vinci mientras considera todo, desde las matemáticas y la ingeniería hasta la filosofía y el amor, señalaron los oficiales de “The Old Globe”.

Creado por uno de los artistas más aclamados que trabajan en el teatro estadounidense, este espectáculo único e impresionante que “The New York Times” llamó: “una casa divertida de la mente” ilumina lo que realmente significa ser un hombre del Renacimiento.

Es un honor dar la bienvenida a Mary Zimmerman nuevamente al Globe y un placer lanzar nuestra línea de 2023 con su impresionante trabajo... Mary es una de las grandes mentes creativas del teatro estadounidense, y en ‘Los cuadernos de Leonardo da Vinci’ dirige su imaginación hacia un genio imponente. El espectáculo es un retrato escénico de una conciencia, una visión tridimensional de cómo funciona realmente la mente de un pensador-filósofo-científico-artista, y es una de las piezas más únicas, originales y fascinantes que el Globe tuvo en su escenario”

Dijo el director artístico de Erna Finci Viterbi, Barry Edelstein, a través de un comunicado de prensa.

Los cuadernos

Los Cuadernos de Leonardo da Vinci se presentará en el escenario de Donald and Darlene Shiley en el teatro de “The Old Globe”, parte del Centro de Teatro Conrad Prebys en el parque Balboa ubicado en la cuadra 1363 Old Globe Way.

“Creo que el público de San Diego se emocionará y deleitará con este espectáculo mágico”, dijo Edelstein.

El horario de funciones es martes y miércoles a las 19:00 horas, jueves y viernes a las 20:00 horas, sábados a las 14:00 horas. y 20:00 horas, y los domingos a las 14:00 horas, y 19:00 horas, a excepción de la presentación de las 19:00 horas del martes 21 de febrero, así como el 22 de febrero se tendrá una presentación matinée a las 14:00 horas.

Los boletos están disponibles en línea en el sitio web de www.TheOldGlobe.org, por teléfono al (619) 23-GLOBE (234-5623), o en persona en la taquilla de “The Old Globe”.

Los precios regulares de los boletos comienzan en 33 dólares.

