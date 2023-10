Los Ángeles Negros llegarán a San Diego en noviembre

San Diego, California.- El grupo Los Ángeles Negros sigue imparable luego de agotar shows en distintos puntos de México, pero ahora tomarán la ruta en Estados Unidos de la mano de Live Nation para su gira “Guitarra Suena Otra Vez”.

Tras 55 años de trayectoria ininterrumpida, el grupo se presentará el 19 de noviembre en The Belasco, ubicado en Los Ángeles, California, luego, llegarán el 20 de noviembre a The Magnolia en El Cajón, California y por último el 21 de noviembre arribarán al mítico House of Blues en Anaheim, California.

Te puede interesar: Adiós a Mario Gutiérrez, el guitarrista de Los Ángeles Negros

El grupo chileno también ha confirmado que está en ciernes la grabación de un documental en torno a su historia, que actualmente está en rodaje, con alguna toma que realizaron durante su pasada presentación en el Auditorio Nacional.

Además la agrupación se encuentra preparando lo que será el Museo de los Ángeles Negros, que dé a su público y fans la oportunidad de llegar a conocer aspectos importantes y su intimidad.