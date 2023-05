Lanzan campaña de adopción de animales por día de “Star Wars”

San Diego, California. – Este 4 de mayo conocido por el “May the 4th be with you” por la película de “Star Wars” llevó a una campaña de adopción en el Departamento de Servicios de Animales del Condado de San Diego que durará hasta el 7 de mayo.

La campaña de adopción busca llevar a los animales de los refugios a nuevos hogares para una aventura de “amigos” por lo que todas las mascotas estarán disponibles en adopción a sólo 4 dólares, que incluye el micro chip, la esterilización y vacunación.

Si se trata de un perro, y vives en el área de servicio del condado, la licencia de perro también está incluida”, de acuerdo a las autoridades del Departamento de Servicios de Animales del Condado de San Diego.

Te puede interesar: Visita el campo de girasoles en The Flower Fields en Carlsbad

En esta campaña hay gatos, perros, conejos, tortugas, cerdos, y conejillos de indias en adopción.

Refugios

Las autoridades del Departamento de Servicios de Animales del Condado de San Diego señalaron que debido a la popularidad de esta campaña se recomienda tener una segunda y hasta tercera opción en cuanto a los animales en los que se está interesado en adoptar.

Los refugios del condado están abiertos sin cita entre las 13:00 y las 16:00 horas de martes a viernes, y desde las 10:00 hasta las 16:00 horas los sábados y domingos.

Los refugios abiertos incluyen una ubicación al sur del condado en la cuadra 5821 de Sweetwater Road en Bonita, y uno al norte en la cuadra 2481 en Palomar Airport Road en Carlsbad.

Te puede interesar: Selección mexicana jugará el 10 de junio en San Diego

A los interesados se les recomienda realizar la solicitud a través de Internet, y llevarla impresa a los refugios mencionados, además de que también se puede entrar por medio de correo electrónico.

La información completa para las adopciones de animales se encuentra en el sitio web de https://www.sddac.com/content/sdc/das/adopt.html.