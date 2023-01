Eventos para este fin de semana en Balboa Park

San Diego, California.- Si aún no tienes planes para el fin de semana, aquí te dejamos dos sugerencias para que puedas disfrutarlo a lo grande.

Este sábado 28, el Museo de arte de San Diego del Balboa Park será sede del folklórico festival Splendors of the Guelaguetza: On the Steps at SDMA en donde se reunirá grandes maravillas de celebración Guelaguetza de Oaxaca, México.

La entrada del evento será totalmente gratuita para sus visitantes; Como parte de la tradición, habrá shows de bailes y música de esta cultura.

Exposición de arte

Así también se presentará la exposición del artista oaxaqueño, Sergio Hernández, la cual se inauguró el año pasado, pero se retirará el siguiente 12 de febrero, por lo que no puedes perdértela.

La cantante Lily Rincón pondrá en alto a esta festividad al interpretar temas regionales y La Compañía Esplendor Folklórico con sede en Mexicali dirigirá 6 bailables propios de este estado.

El festival dará comienzo a las 14:00 horas y dará conclusión a las 17:00 horas en las escaleras del museo.

Frozen

La obra teatral inspirada en el filme de Frozen llegará a San Diego Civic Theatre durante el fin de semana. El evento está teniendo gran demanda.

El show tiene diversos horarios y precios, por lo que será accesible para todo tipo de interesados en presenciar esta obra.