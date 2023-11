El Grinch arranca su temporada 26 en teatro Old Globe de parque Balboa

San Diego, California. – Una de las tradiciones navideñas más esperadas en la región de San Diego es la presentación de la obra “Dr. Seuss’s How The Grinch Stole Christmas”, la cual arrancó a partir de este fin de semana.

“Cómo el Grinch se robó la Navidad del Dr. Seuss es un musical maravilloso y caprichoso basado en el libro clásico del Dr. Seuss. de vuelta en su increíble año número 26, el favorito de la familia incluye las canciones “Santa for a Day”, “You're a Mean One, Mr. Grinch” y “Welcome, Christmas (Fah Who Doraze)”, y el encantador villancico de la popular versión animada de Cómo el Grinch robó la Navidad”, señalaron los organizadores.

Costo de boletos

El elenco de “The Grinch” incluye a Andrew Polec como The Grinch, Tommy Martinez como Young Max, Steve Gunderson como Old Max y, alternando en el papel de Cindy-Lou Who, Arden Elise Johnson e Iris Manter.

Celebra las fiestas mientras el escenario Donald y Darlene Shiley en el Teatro Old Globe, parte del Centro de Teatro Conrad Prebys se transforma una vez más en Who-ville cubierto de nieve, hasta la última lata de Who-hash”, señalaron los organizadores.

Esta obra se presentará en el escenario Donald y Darlene Shiley del Teatro Old Globe ubicado en el Parque Balboa en la cuadra 1363 Old Globe Way.

El costo de los boletos comienza en 32 dólares para adultos, y desde 26 dólares para los menores de 17 años.

Las funciones iniciaron desde el pasado 8 de noviembre y estarán presentándose hasta el 31 de diciembre.

Para más información y para comprar boletos, se puede visitar el sitio web de https://www.theoldglobe.org/.