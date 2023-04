Do LaB sorprende con presentaciones sorpresas en Coachella

Indio, California. – Do LaB sorprendió a los visitantes del festival de Coachella con shows sorpresa incluyendo un set poco común de múltiples músicos incluyendo a Gordo, Mathame, Elderbrook, Hayden James, Joy Anonymous e ISOxo.

La experiencia Do LaB en Coachella es precursora de un año histórico para la marca que celebra el vigésimo aniversario de su multifacético festival boutique llamado “Lightning in a Bottle”.

El festival de “Lightning in a Bottle” trata de cinco días de programación musical de primer nivel, arte creativo, entornos inmersivos, y hasta clases y talleres educativos.

“Lightning in a Bottle” cumple 20 años este 2023 y se realizará en Buena Vista Lake al sur de California, el próximo mes con presentaciones programadas de Rezz, Sofi Tukker, Zhu, Tale of Us, Diplo, Purple Disco Machine, Ben Böhmer, Liquid Stranger, LSDREAM, TOKiMONSTA, The Glitch Mob, Phantogram, Tobe Nwigwe, 070 Shake, BLOND:ISH, entre otros.