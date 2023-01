Cierran parque Balboa y zonas aledañas por árboles caídos

San Diego, CA.- La entrada al parque Balboa en San Diego fue cerrada, al igual que el acceso a zonas aledañas debido a la caída de árboles por fuertes vientos tipo Santa Ana, este jueves.

Las autoridades del Ayuntamiento de San Diego, informaron poco antes de las 13:00 horas del jueves, que debido a vientos fuertes, por lo menos dos docenas de grandes árboles se cayeron dentro y alrededor del área del parque Balboa.

Los otros sitios que fueron cerrados al público este jueves, incluyen: el campo de golf del parque Balboa, el parque Presidio, y Chollas Lake.

Quitan restos

De acuerdo a las autoridades del Ayuntamiento de San Diego, personal estaba trabajando en quitar los restos de los árboles que bloquearon calles y senderos. Incluso los postes de luz fueron afectados por los fuertes vientos, indicaron los oficiales de la Ciudad de San Diego.

Los equipos de la ciudad estarán monitoreando los fuertes vientos y trabajando para limpiar las áreas públicas alrededor de Balboa Park, dentro de Presidio Park y cerca de Morley Field, recalcaron los oficiales del Ayuntamiento, quienes también pidieron a los visitantes que eviten intentar ingresar al Parque Balboa y que tengan cuidado en estas áreas y sus alrededores.

A los empleados que trabajan en el parque, museos y otras instituciones culturales en el parque Balboa se les pide que se vayan por el día”

Señaló un mensaje del Ayuntamiento de San Diego.

Permanecerán vigentes

Los cierres permanecerán vigentes durante el resto del jueves por precaución para proteger la seguridad pública, y las autoridades de la Ciudad de San Diego dijeron que evaluarán las condiciones antes de reabrir las áreas del parque al acceso público el viernes.

Durante condiciones de viento, se pide a los habitantes de San Diego a estar atentos a su entorno, mantenerse alejados de los árboles grandes con ramas pesadas y tener cuidado durante sus viajes al trabajo.

Para reportar árboles caídos o farolas dentro de los límites de la Ciudad de San Diego, se puede usar la aplicación de teléfono llamada “Get It Done” de la ciudad o llamar al 619-527-7500.