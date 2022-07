Anuncian elenco de obra “Sueño de una noche de verano”

San Diego, California.-El elenco que formará parte de “Sueño de una noche de verano” de William Shakespeare presentado por The Old Globe, fue anunciado este miércoles.

La artista residente, Patricia McGregor, quien recientemente fue nombrada directora artística del Taller de Teatro de Nueva York, New York, dirigirá un elenco de 20 en esta obra que comenzará a presentarse el 31 de julio y se extenderá hasta el 4 de septiembre de 2022, con la inauguración el sábado 6 de agosto.

Déjate seducir por la comedia más alegre y popular de Shakespeare. Llena de magia, humor, música y espectáculo, la alegría se desarrolla en un bosque encantado donde las hadas engañan a los amantes desprevenidos y los torpes actores se transforman más allá de sus sueños más salvajes. Con una poción mágica que otorga amor a primera vista, ¡cualquier cosa puede suceder y sucede!”, señalaron los directivos de The Old Globe, por medio de un comunicado de prensa.

McGregor dirigirá un elenco de 20, que incluye a Karen Aldridge como Titania, Celeste Arias como Helena, Paul James como Oberon, Jake Millgard como Bottom, Victor Morris como Egeus, Carter Piggee como Hada, Christopher Michael Rivera como Puck, Jamie Ann Romero como Hermia, y Miki Vale como DJ.

El elenco también incluye estudiantes en The Old Globe y del Programa de Posgrado en Teatro Shiley de la Universidad de San Diego: Brett Cassidy, Jacqui Dupré, Savannah Faye, Komi M. Gbeblewou, Camilla Leonard, Becca Lustgarten, Jeffrey Rashad, Bernadette Sefic, Jude Tibeau, Nathan VanAtta, y Maggie Walters.

Las funciones

“Sueño de una noche de verano” se presentará en el Festival de Teatro Lowell Davies en The Old Globe en el Parque Balboa de San Diego (1363 Old Globe Way).

Las funciones se presentan del 31 de julio al 4 de septiembre de 2022, con la apertura oficial el sábado 6 de agosto a las 20:00 horas.

El horario de funciones será de martes a domingo a las 20:00 horas, con excepción de la función del domingo 4 de septiembre, que comenzará a las 19:00 horas.

Los boletos están disponibles en el portal de internet en www.TheOldGlobe.org, por teléfono al (619) 23-GLOBE (234-5623), o en la taquilla en el Parque Balboa Park.

Los precios de los boletos regulares comienzan en 30 dólares.