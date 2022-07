Anuncian concierto de Banda MS en San Diego.

San Diego, California.- La Banda MS se suma a la lista de agrupaciones mexicanas que eligen este condado para tener su presentación.

La fecha anunciada corresponde al 20 de noviembre a las 19:30 horas en Viejas Arena. Los admiradores podrán escuchar de cerca algunos temas como "El Color de Tus Ojos", Hermosa Experiencia", "No Me Pidas Perdón" y "Me Vas a Extrañar".

La preventa de boletos estará disponible a partir del día de mañana miércoles a las 10:00 horas, será por medio de Ticketmáster utilizando el código GRACIAS.

Este evento es parte de su gira llamada "Tour Gracias a ti" que empezó en febrero de este año en León, Guanajuato.