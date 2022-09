De orejas y rabo

Así fue la faena que los Sultanes de Monterrey hicieron a los Toros de Tijuana, en la serie en la que estaba en juego la corona de la Zona Norte, en la temporada 2022 de la Liga Mexicana de Béisbol.

Pero en la fiesta brava se entregan eses trofeos cuando el matador hace un buen trabajo a las embestidas de los astados y los de Tijuana no mostraron nada de eso.

Los Fantasmas Grises sólo necesitaron de cuatro partidos para destronar a los Toros, que tuvieron el mejor récord de la LMB en la temporada regular y estaban en el camino al bicampeonato al dejar en la ruta a los Rieleros de Aguascalientes y luego a los Acereros del Norte, el conjunto de Monclova.

Los Sultanes invadieron el estadio del Cerro Colorado y salieron avante en los dos primeros cotejos, con brillante actuación de sus lanzadores, que maniataron a la destructora ofensiva de los Toros. Uno de esos lanzadores, el del segundo partido, Julio Teheran, quien vistió la franela de Tijuana un breve tiempo, hasta que lo dejaron ir.

Como datito, los Toros dejaron 17 hombres en base en el primer juego y la sequía de batazos se alargó al segundo partido. Tres de los cuatro primeros en la alineación de Tijuana no bateaban ni 200 de porcentaje, luego de esos dos juegos.. De todo el line up, los que mejor lo estaban haciendo fueron Leandro Castro y Agustín Murillo, el Guty, que demostró ser un pelotero de play off, desde las series ante Rieleros y Acereros del Norte.

Se fueron al Palacio Sultán, donde no deben haber mejorado mucho los porcentajes, ya que el tercer juego se alargó trece rondas y el resultado fue 2-1, así que hubo pitcheo por ambos lados. En el cuarto cotejo parecía que los Toros se metían a la pelea, atacando desde temprano y llegaron a tener una ventaja de ocho carreras, que poco a poco fueron recortando los Sultanes. El bullpen de los Toros, considerado uno de los mejores o el mejor, de la Liga Mexicana de Béisbol, no pudo conservar esa ventaja y los Sultanes le dieron la vuelta a la pizarra para conseguir la victoria, en feria de batazos, destronando a los astados.

Tendrán unos días de descanso los lanzadores de Monterrey, pues en la Zona Sur siguen agarrados los Diablos Rojos del México y los Leones de Yucatán. Ya en las redes aparecieron comentarios de que la directiva de los Toros ya busca a quien sustituya en la dirección del conjunto a Homar Rojas, como si él tuviera la culpa de que los peloteros no batearan y que los lanzadores no pudieran sacar outs. De lo que si pueden culparlo es que no mandó jugadas, las cosas pequeñas del béisbol, como un toque de bola, lo que si hicieron los Sultanes en el segundo juego, en la misma primera entrada.

Si como se comenta, le darán gas a Homar Rojas, quien estará al frente en los Toros en los partidos que tienen pactados con Águilas de Mexicali, en una promoción con causa. El rey ha muerto y falta poco para conocer quien estará en el trono hasta la siguiente campaña. El espacio para los Apuntes se ha terminado y hasta aquí llegan…por hoy, nos vemos en Otay, en el arranque de la final que protagonizan Chemys y Vaquero, disputando la corona el torneo clase Mayor de la Liga Amateur de Tijuana, con cubreboca y gel antibacterial y guardando la sana distancia, lo más que se pueda.