Beneficiará a menores Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias .

Tijuana, Baja California.- La creación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias beneficiará la integridad de las niñas, niños y adolescentes (NNA), pues es una medida que obligará a las madres o padres a cumplir con la pensión alimenticia establecida en la Ley.

La presidenta fundadora del Instituto de Defensa Estratégica en Derechos Humanos, Reyna Ramírez Oropeza, comentó que esta iniciativa fue aprobada por el Senado de la República y fortalecerá la Ley General Derechos de los NNA y Ley Vicaria.

Consecuencias a quien incumpla

Comentó que es común que las madres o padres no cumplan con el pago de la pensión, pero ahora con el registro deberán hacerlo, de lo contrario, suspenderán su derecho a acceder a licencias y permisos para conducir, pasaporte, participar como candidato a cargo de elección popular.

Tampoco podrán acceder a trámites realizados ante notario público relativos a la compra-venta de inmuebles ni a contraer matrimonio, entre otras restricciones.

"Esto va a ayudar a que las personas le den cumplimiento a esa obligación que tienen con sus hijos. Muchos papás o mamás no se hacen presentes con sus hijos para no cumplir con esta obligación y hay personas que creen que el hecho de no dar pensión no tienen derecho de ver a los hijos, pero tampoco es así", reiteró la presidenta.

Sobreponer bienestar de los menores

Comentó que aunque existan conflictos entre las parejas deben sobreponer la seguridad de las hijas e hijos, pues por lo general no pagan la pensión porque no les permite la convivencia con ellos.

Esto no tiene nada que ver, te presten o no te presten a los hijos están obligados a dar pensión alimenticia porque en caso de incumplir está tipificado como un delito"

reiteró la defensora.

Agregó que para hacer válido el Registro de Obligaciones se creará un órgano auxiliar de la judicatura federal para identificar a los deudores y acreedores con la base de datos que proporcione el Poder Judicial.