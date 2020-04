iPhone SE enfrenta un problema con Haptic Touch

Como ya viene siendo habitual en la gama iPhone el nuevo iPhone SE de 2020 no cuenta con 3D Touch entre sus prestaciones. Nada nuevo, pues desde el lanzamiento del iPhone XR Apple ha ido retirando paulatinamente esta prestación de sus dispositivos para dar paso a Haptic Touch, una prestación que ofrece una respuesta parecida pero basada en software en vez de hardware.

El nuevo iPhone SE no iba a ser menos y también pierde esta función en adopción de Haptic Touch, aunque parece ser que con algunos “peros”. Según ha informado un usuario de Reddit parece ser que al igual que pasó con el iPhone XR en su lanzamiento el iPhone SE no admite Haptic Touch en las notificaciones con la pantalla bloqueada.

Tras el revuelo causado por esto, y según ha informado luego el editor jefe de TechCrunch en Twitter, Matthew Panzarino, que el iPhone SE no cuente con esta prestación no se debe a un bug, si no que es algo deliberado.

Como decíamos, una situación parecida se vivió con el iPhone XR en el momento de su lanzamiento. Aunque en este caso Apple arregló el problema con una actualización de software posterior.

Parece ser que en esta ocasión esto es más remoto que suceda ya que según informaba Panzarino la funcionalidad del Haptic Touch en el iPhone SE está siendo correcta, por lo que no se detecta ningún error que haga que no funcione, indica Ipadizate.