YouTube: Actualización dejará que se vean 4 canales a la vez

La red social YouTube podría tener una nueva actualización que comenta bastante sobre nuestra capacidad de atención hacía un sólo punto y las predicciones de la ciencia ficción en el cine. ¿Recuerdas Volver al Futuro II? Hay una escena en la que el hijo de Marty McFly decide ver la televisión, así que la activa con la voz y le pide poner seis canales de televisión al mismo tiempo. Parecía una locura, sin embargo, ahora todo esto se está volviendo una realidad.

No sólo podemos prender dispositivos y dar comandos con nuestra voz a Alexa y otros asistentes virtuales, sino que nuestra capacidad de atención ha decaído al punto en el que –para entretenernos– necesitamos ver varias cosas a la vez, y YouTube parece estar optar por cubrir esa necesidad.

Cuatro al mismo tiempo

De acuerdo con algunos reportes, YouTube TV, el servicio de televisión de YouTube pronto dejará que los usuarios vean cuatro streams simultáneos en el llamado “Modo Mosaico”. El reporte lo hizo Protocol, después de que obtuviera una presentación no-pública de Google que se le dio a sus socios de hardware TV, mencionando también cambios para YouTube Shorts (la competencia de TikTok) y una nueva función de YouTube Música.

El Modo Mosaico no es tan nuevo. Sony había ya jugado con esta idea para el servicio PlayStation Vue, el cual ya no existe, y ahora podría hacer su regreso para los dispositivos con Google TV y Android TV, como Samsung y LG. Sin embargo, esto no ha sido confirmado por Google. Lo cierto es que podría llegar primero en algunas pruebas para determinar si se implementa de forma general.

Como comentábamos, también vienen cambios para otras plataformas, como YouTube Shorts, que actualmente es la competencia de Google para TikTok con videos cortos en formato vertical. Esta versión en televisión será más fácil de usar quitando el scrolleo y dando mejor accesibilidad a los botones de pulgares arriba. Asimismo, YouTube Music tendría mejoras en pantalla completa para mejorar la experiencia de sus usuarios, con información de GQ.

Aunque no se menciona, es probable que este modo mosaico también llegue a la plataforma YouTube para distintos streams en vivos o videos. En televisión sería interesante su uso ya que con esto podrían verse distintos streams al mismo tiempo.

¿Quién quiere ver tantos contenidos a la vez?

Lo cierto es que muchos ya hacen algo similar en línea viendo varios videos en diversas pestañas web. Asimismo, no se separa demasiado a un concepto que ha existido desde hace tiempo en el cual podemos ver una transmisión principal mientras en un recuadro vemos un canal aparte, pudiendo cambiar en cualquier momento. Esto desapareció un poco con la llegada del streaming, así que sería una actualización más grande.

De igual forma, si se implementa más allá de la televisión esto podría atraer a los amantes de videojuegos, pudiendo ver a distintos streamers transmitir a la vez.