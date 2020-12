Xbox y The Mandalorian lanzan nuevos controles con Baby Yoda

No queda ninguna duda del éxito que ha tenido Disney Plus, especialmente con su serie exclusiva The Mandalorian. En ese sentido, Xbox y The Mandalorian han unido fuerzas para desarrollar dos controles edición especial.

Por medio de redes sociales, Xbox reveló estos dos nuevos mandos inspirados en Mando y Grogu (antes conocido como Baby Yoda). Uno de ellos viene en un color turquesa y una imagen del cazarrecompensas mientras que el segundo es de un color anaranjado con Grogu levantando su mano.

La buena noticia es que te puedes ganar estos controles. En la cuenta oficial de Xbox en Twitter, la compañía anunció la dinámica, indica Unocero.

«Sigue a Xbox y haz retuit con el hashtag #TheMandalorianXboxSweepstakes para tener la oportunidad de ganar estos controles inspirados en la serie», señala la empresa.

La mala noticia es que el sorteo sólo será válido para los gamers y fans que vivan en Estados Unidos.

Probablemente, Microsoft debería llevar a cabo una dinámica similar para toda la comunidad de Latinoamérica.

¿Te gustan estos dos nuevos modelos edición limitada? Esperemos que de aquella galaxia muy, muy lejana, lleguen pronto a nuestra región.