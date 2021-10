WhatsApp podría eliminar tu cuenta sin aviso, debes evitar ciertas acciones

A pesar de que la descarga de Whatsapp es gratuita y tiene un gran número de funciones, es importante saber que tu cuenta podría ser desactivada temporal o permanentemente si realizas ciertas acciones.

Versión actualizada de WhatsApp

Primero es importante conocer qué versión de Whatsapp es la que tienes en tu teléfono, para ello solo necesitas seguir unos sencillos pasos:

Pulsa el botón que está en la parte superior derecha con tres puntos

Ve a Ajustes y luego selecciona la opción 'Ayuda'

Una vez que estés en Ayuda, presiona la opción de 'Info. de la aplicación' y te saldrá qué versión tienes.

WhatsApp Plus

Whatsapp cuenta con una versión no oficial, la cual es llamada WhatsApp Plus y la cual se caracteriza por contar con funciones únicas como enviar fotos sin límites, crear grupos con gran número de personas (más que los chats convencionales), agregar temas para personalizar la aplicación, ocultar los estados y más.

El problema al que se han enfrentado algunos usuarios Whatsapp Plus es que las últimas actualizaciones de WhatsApp han restringido el uso de versiones no oficiales.

¿Qué celulares se quedan sin WhatsApp a partir de noviembre 2021?

A partir del 1 de noviembre, si tu dispositivo cuenta con un sistema operativo Android OS 4.0.4 o versiones anteriores, WhatsApp dejará de funcionar en los siguientes modelos:

Samsung Galaxy Trend Lite Galaxy Core Galaxy Ace 2 Galaxy SII Alcatel One Touch Evo 7 Sony Xperia Miro Sony Xperia Neo L Xperia Arc S Huawei Ascend D Quad XL Ascend D1 Quad XL Ascend P1 S LG Optimus L5 Optimus 4X HD Optimus L7 Nitro HD Para iPhone los modelos con sistema iOS 9 o anteriores que dejarán de funcionar son: iPhone 6S iPhone 6S Plus iPhone SE

Suspensiones temporales en WhatsApp

La suspensión temporal significa que Whatsapp no te permitirá usar tu cuenta pero por algún tiempo, si es que cometiste alguna infracción no tan grave, por lo que dependiendo de la 'gravedad' te mostrará en la pantalla un contador con el tiempo en el cual no podrás usar la app.

Entre las razones por las cuales se podría suspender tu cuenta temporalmente se encuentran el utilizar versiones no oficiales de Whatsapp así como una cuenta envía demasiados mensajes a destinatarios que no lo tienen agendado o si un usuario es bloqueado por demasiadas personas en un determinado período de tiempo, informa Marca Claro.

Ahora bien, la suspensión permanente quiere decir que ya no podrás usar Whatsapp al menos con ese número. Si llegas a recibirla te aparecerá este mensaje: "Tu número de teléfono no está autorizado para usar nuestro servicio. Contacta con soporte para obtener ayuda".

Una de las suspensiones permanentes más comunes se dan a quienes ejecutan acciones masivas o automatizadas, así como a usuarios que hayan dado de alta su cuenta para realizar "acciones sospechosas", o bien, si se ha persistido en una aplicación no oficial de WhatsApp, tras la suspensión temporal.

Asimismo, si ya fuiste bloqueado temporalmente por varias ocasiones, esto puede llevar a una suspensión definitiva.

GB WhatsApp

GB WhatsApp es una aplicación 'clon' de Whatsapp que funciona de la misma forma pero solo para los usuarios de Android. A pesar de que cuenta con más funciones que el original Whatsapp es importante saber que no hay garantía de que existan criterios de seguridad para usar el software, pues no tienen licencia oficial, por lo que no podrás encontrarla en Google Play y su uso podría causar que tu cuenta de Whatapp sea suspendida.

¿Cómo desinstalar WhatsApp?

Para desinstalar Whatsapp solo necesitas seguir unos sencillos pasos: solo ve a Ajustes > Aplicaciones > WhatsApp > Desinstalar.

¿Cómo desbloquear una cuenta de WhatsApp que ha sido suspendida?

Es importante destacar que para desbloquear una cuenta de Whatsapp suspendida solo se podrá hacer si fue de manera temporal y para ello no queda más que esperar el tiempo que te marca la aplicación para poder utilizar de nuevo la app, sin embargo, en caso de que cuentes con alguna versión no oficial de Whatsapp es importante desinstalarla para no caer en una suspensión permanente.