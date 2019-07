WhatsApp permitirá editar imágenes después de enviadas

De nuevo, el mensajero está preparando una nueva función que planea facilitarte la vida e impedir que el almacenamiento de tu celular se sature innecesariamente. Esto es lo que nos prepara la aplicación para el futuro no muy lejano.

WhatsApp quiere ayudarte a editar tus fotos luego de enviadas

La idea de esto es que no se almacenen las fotos dos veces en tu celular. Según WABetaInfo, el portal que siempre adelanta todas las novedades que tendrá el mensajero, muy pronto podrás editar tus imágenes como siempre, pero también cuando ya las hayas enviado, indica Fayer Wayer.

No importa si es en un chat individual o grupal; la opción va a ser para todos y seguramente te vendrá útil en más de una conversación con tus amigos, familia e incluso laborales, por qué no

Dicha función será llamada Quick Edit Media Shortcut. Y sí, no importa que no seas tú quien haya enviado la imagen: no tendrás que guardarla y luego editarla y volverla a enviar; ahora podrás hacerlo todo de un golpe y sin tanto problema. Por ahora esto se encuentra en el código de la aplicación beta.

No sabemos a ciencia cierta cuándo llegará a la app pública, pero lo más seguro es que ya no tarde demasiado.