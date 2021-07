WhatsApp: ¿Cómo puedes ver las fotos eliminadas por tus contactos?

Con el paso del tiempo nos hemos estado dando cuenta que existen varios trucos dentro de WhatsApp con diferentes funciones. En esta ocasión vamos a enseñarte cómo poder ver las fotos eliminadas por algún amigo o conocido sin que ellos se enteren de absolutamente nada.

¿En verdad se borran por completo las fotos que eliminan tus contactos?

En realidad no, pero esto depende de cómo tengas configurado tu WhatsApp con respecto a la descarga de imágenes. Más adelante entenderás un poco más esta respuesta.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

¿Debo descargar alguna aplicación externa o la última actualización de WhatsApp?

Para poder realizar este truco no vas a necesitar de ninguna app externa, aunque sí existen algunas las cuales te dejan saber qué te mandaron, pero para qué queremos una aplicación la cual busca tener acceso a nuestra información o que pidan autorización para entrar a nuestros archivos personales. Lo único que vas a necesitar es la versión más actualizada de WhatsApp y ya, no se necesita nada más.

¿Cómo puedo ver las fotos eliminadas por mis contactos en WhatsApp? Paso a paso.

Antes que nada, asegúrate de tener instalada la versión más reciente de esta aplicación. En caso de no tenerla deberás de ir a la Play Store o a la iOS Store para obtenerla.

Ahora sí ya podemos explicarte paso a paso este truco:

Te diriges a los ajustes de la app.

Después al almacenamiento y datos.

Te vas a dar cuenta que hay un apartado con la leyenda de 'descarga automática'.

Ya que estés ahí vas a pulsar donde dice descargar fotos y vídeos usando wifi y datos.

De esta forma, cuando recibas una foto se va a descargar de forma automática, aunque después sea eliminada por tu contacto.

La foto estará dentro de tu galería de tu celular.

¿Mis contactos sabrán que sí puedo ver sus fotos eliminadas?

Ningún contacto va a saber que tú puedes ver las fotos que ellos eliminan. Solamente lo podrían saber si tú les dices, pero no te preocupes que todo esto es legal ya que no estás usando ninguna función no permitida por WhatsApp.

¿Puedo hacer este truco de WhatsApp en Android e iOS?

Sí, este truco sirve en cualquier dispositivo celular sin importar su sistema operativo, con información de Marca Claro.