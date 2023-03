Utilizan Elefante robótico para rituales en la India

En el estado de Kerala, en el sur de la India, utilizarán un elefante robótico para las ceremonias en el templo Irinjadappilly Sree Krishna de una manera segura y libre de crueldad animal.

Dicho elefante robótico fue donado por People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), así lo dio a conocer en un comunicado de prensa, la organización.

También comento que la mayoría de los elefantes en cautiverio en India son retenidos ilegalmente o han sido enviados a un estado diferente sin permiso.

Por otra parte, los líderes comunitarios participaron en una ceremonia religiosa, conocida como Nadayiruthal, para instalar el robot donado en el templo.

Rajkumar Namboothiri, sacerdote principal del templo, dijo que estaba “extremadamente feliz y agradecido” por la donación.

“Estamos extremadamente felices y agradecidos de recibir este elefante mecánico que nos ayudará a realizar nuestros rituales y festivales sin crueldad, y esperamos que otros templos también piensen en reemplazar los elefantes vivos para los rituales”, dijo Namboothiri en el comunicado.

Con Información de 24 noticias