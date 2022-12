Robo de celular: ¿Qué hacer para que no apaguen tu celular en caso de robo? Usa este hack

CIUDAD DE MÉXICO.- Para todas las personas que saben lo tedioso que es perder su celular o que se lo hayan robado, no hace falta decir la horrible sensación que puede despertar darte cuenta de que tu teléfono móvil ya no está contigo, y no sólo por perderlo, sino porque ahí es donde se suele tener todo tipo de infomación personal, como fotografías, contraseñas, cuentas bancarias, etc.

Si bien se corre el riesgo de que alguien que haya tenido la malicia de robar o no haber devolvuelto el teléfono encontrado tenga acceso a todo tipo de información privada, también ocurre que apagan el celular para que no pueda ser localizado, ya que lo primero que se suele hacer es pedirle a alguien que marque para dar con el aparato. Afortunadamente existe una manera de hacer que tu celular no se apague y así puedas localizarlo antes de que alguien decida quedárselo.

Cuando alguien encuentra un celular lo más ético sería dejarlo encendido para esperar la llamada del dueño y regresarlo. Sin embargo, muchos optan por lo contrario, apagarlo para que la persona ya no pueda localizarlo.

La primera buena noticia es que no necesitarás descargar alguna app adicional que afecte los servicios de tu teléfono. Todo es una simple configuración.

Hacer que no puedan apagar tu teléfono celular en caso de robo o extravío

Si tienes un modelo con sistema operativo Android encontrarás que existe una función que es simple de activar en caso de que necesites localizar tu celular después de un robo o si lo has perdido de vista. Para activarla solo sigue estos pasos:

Ve al menú de Configuración o Ajustes de tu teléfono; lo encuentras con la figura de un engrane.

de tu teléfono; lo encuentras con la figura de un engrane. Ve a la opción de Pantalla de bloqueo y después a Ajuste de bloqueo seguro .

y después a . A continuación deberá introducir un PIN de acceso, es importante que sea fácil de recordar para ti.

es importante que sea fácil de recordar para ti. Finalmente activa la opción Bloquear con tecla lateral y Bloquear red y seguridad antes de cerrar la ventana.

y antes de cerrar la ventana. Prueba que el proceso haya funcionado simplemente intentando apagar tu smartphone; entonces te debería aparecer una alerta con el mensaje "intentando apagar su celular" y, si quieres continuar con la operación, sólo ingresa el código de seguridad que generaste.

¿Cómo localizar mi Android?

Si has perdido o te robaron el celular, con el truco que te acabamos de compartir quien lo tenga no podrá apagarlo de manera que podrás seguir los pasos para localizarlo. Para ello tienes que ingresar a la página Encontrar mi dispositivo, te pedirá la cuenta y contraseña que tengas ligada a tu celular.

Una vez dentro verás los modelos que tengas ligados a la cuenta, elige el que quieras localizar.

A continuación tendrás la opción de pedir que te muestre su ubicación en tiempo real, aunque es importante que el teléfono esté conectado a internet.

También puedes elegir Reproducir sonido, de manera que tu celular comenzará a sonar con un tono fuerte durante cinco minutos, para que puedas identificar en dónde está tu móvil.

No obstante es importante señalar que la configuración para que no puedan apagar tu celular sólo está disponible en versiones Android 11.0 en adelante, asimismo, tu smartphone deberá tener suficiente batería para que la función de localización pueda utilizarse.

En caso de que tu celular tenga un sistema operativo anterior y no cuente con esta función, encontrarás algunas apps que impiden que se apague el dispositivo, pero ten mucho cuidado, revisa que se trate de un desarrollador certificado y que las reseñas de los usuarios sean positivas.

