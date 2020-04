Un ruso recrea el videojuego "Need For Speed" en la vida

Muchos amantes de los autos comenzaron su aventura en el mundo de los vehículos gracias a algún videojuego, o por lo menos una vez en la vida han jugado algún juego que involucre carreras callejeras o en circuitos de competencia. Estos fanáticos de "Need for Speed" llevaron las competencias a la vida real, y todo fue publicado en un vídeo.

Las dos primeras entregas de "Need for Speed in Real Life" se publicaron hace un año y rápidamente acumularon millones de visitas. Sin embargo, este video en particular, es el mejor hasta la fecha y fue grabado con el fin de rendir tributo a la edición "Most Wanted" del videojuego de automóviles, considerado por muchos como uno de los mejores juegos de toda la serie.

Los primeros segundos imitan la pantalla de inicio del juego original e incluyen la misma banda sonora. El protagonista del videojuego, un BMW M3 GTR de generación E46 personalizado, es grabado mientras circula por las calles y participa en una serie de carreras. El momento de mayor tensión en el vídeo ocurre cuando el auto de carreras se encuentra con un vehículo de policía encubierto que lo persigue rápidamente.

Sin embargo, el BMW logra huir rápidamente del Ford Mustang que busca detenerlo. Otros vehículos que aparecen en el vídeo son un Volkswagen Golf GTI, Mitsubishi Lancer Evolution 7, Porsche Cayman, Mazda RX-8 y un Toyota Supra.

Cabe resaltar que los realizadores del video explican al final del mismo, que fue realizado en carreteras cerradas, y con velocidad de imagen aumentada, por lo que invitan a conducir en la vida real con las debidas precauciones y usar el cinturón de seguridad.