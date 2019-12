Twitter da marcha atrás y afirma que no eliminará las cuentas

Esta semana, Twitter dio lo que parecía ser una bienvenida noticia: iba a empezar a limpiar su plataforma. La empresa afirmó que las personas que no habían entrado en Twitter en los últimos seis meses recibirían un email que les informaría que si no entraban en la red social, podrían perder el derecho a su nombre de usuario y a su cuenta. No obstante, la noticia no le sentó bien a algunos usuarios.

Twitter empezó a recibir una ola de críticas por usuarios que comentaban que la nueva política de la empresa eliminaría a las cuentas de usuarios fallecidos, lo cual borraría cualquier rastro de la persona de la red social, indica Gizmodo.

A diferencia de Facebook, que permite que los amigos y los familiares de una persona fallecida establezcan una página especial para compartir recuerdos sobre ellos, Twitter no ofrece ninguna opción para homenajear a las personas fallecidas en su red.

De hecho, los timelines de los usuarios que fallecen en Twitter siguen igual después de su muerte. Facebook, por otro lado, tiene un proceso establecido que permite que los seres queridos de la persona en cuestión le informen a la red social de su fallecimiento.

Sin embargo, Twitter rápidamente dio marcha atrás y comentó que no tomaría acción sobre las cuentas inactivas hasta que tuviera implementado una nueva opción para homenajear a las cuentas de personas fallecidas.

“Hemos escuchado lo que han dicho sobre el impacto que tendrían [estas acciones] sobre las cuentas de los fallecidos”, comentó Twitter. “Fue un error por nuestra parte. No eliminaremos las cuentas inactivas hasta que tengamos una nueva forma para homenajear cuentas”.

De acuerdo con Time, el objetivo de la nueva política de Twitter (que la empresa sostiene que siempre ha tenido pero que nunca ha aplicado de forma consistente) inicialmente era permitir que otros cogieran los nombres de usuario lucrativos que habían estado inactivos durante años. En algunos casos, solo la amenaza de perder su usuario fue lo suficiente para inspirar a los dueños a entrar en Twitter de nuevo.