TripAdvisor despedirá a 25% de sus empleados

Debido a la pandemia por el coronavirus Covid-19 una de las industrias que más se está viendo afectada es la de viajes. No solo aerolíneas y hoteles están pasando por un momento complicado también apps como TripAdvisor que tendrá que despedir a 25% de sus empleados.

TripAdvisor es un sitio web y aplicación móvil de origen estadounidense que presenta reseñas, foros y contenido relacionados con viajes. Los servicios de la plataforma son gratuitos y son los usuarios quienes proporcionan la mayor parte de lo que puede encontrarse en ella. Su modelo de negocios se basa en publicidad.

Debido al Covid-19 la plataforma está sufriendo pérdidas por lo que, en una publicación en el blog de la compañía su CEO y cofundador, Stephen Kaufer, anunció que se verán en la necesidad de reducir su fuerza laboral.

Según la información publicada en medios de Estados Unidos, los despidos afectarán a 900 empleados, quienes representan casi una cuarta parte de su fuerza laboral. De estos recortes 600 pertenecen a los equipos de TripAdvisor en Canadá y en Estados Unidos en donde, de hecho, la compañía cerrará sus oficinas en San Francisco y Boston.

En la carta que compartió, Kaufer señala que los despidos son un esfuerzo para "buscar ahorros significativos en los costos" y permitir que la empresa se mantenga durante la crisis para poder seguir operado cuando la industria se recupere.

"A veces, los esfuerzos más valientes no son suficientes para contrarrestar las circunstancias externas y, como empresa pública, es nuestra responsabilidad adaptarnos y evolucionar al entorno que nos rodea", escribió Kaufer.

Pero son las únicas malas noticias anunciadas por la compañía de reseñas, TripAdvisor también pedirá a la mayoría de los trabajadores asalariados que acepten una reducción en su sueldo de manera temporal y que trabajen en un horario reducido para los meses de verano.

Asimismo la firma digital ha tenido que reducir sus gastos cortando sus relaciones con proveedores no esenciales, además de detener las contrataciones. Sin embargo las medidas no fueron suficientes para evitar el despido de casi 25% de sus empleados.

Cabe recordar que el Covid-19 ya ha afectado a otras plataformas digitales de viajes por ejemplo: la calificación crediticia de Expedia Group Inc. fue rebajada; la salida a bolsa de Airbnb Inc. está en peligro y el director ejecutivo de Booking Holdings Inc., Glen Fogel, que dio positivo por coronavirus, solicitó ayuda del gobierno.