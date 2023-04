Trabajadores de Tesla compartieron imágenes privadas grabadas con la cámara de los vehículos, según informe.

SAN FRANCISCO.- La compañía Tesla asegura a sus millones de propietarios de autos eléctricos que su privacidad “es y siempre será enormemente importante para nosotros”, pues las cámaras que incorpora en los vehículos para ayudar a conducir, señala en su sitio web, están “diseñadas desde cero para proteger su privacidad”.

Sin embargo, entre 2019 y 2022, grupos de empleados de Tesla compartieron en privado, a través de un sistema de mensajería interno, videos e imágenes en ocasiones muy invasivos grabados por las cámaras de los automóviles de los clientes, según entrevistas de Reuters con nueve exempleados.

Algunas de las grabaciones atraparon a los clientes de Tesla en situaciones embarazosas. Un exempleado describió un video de un hombre acercándose a un vehículo completamente desnudo.

También se compartieron choques e incidentes en la carretera. Un video de un accidente ocurrido en 2021 mostró un Tesla conduciendo a alta velocidad en un área residencial golpeando a un niño que montaba en bicicleta, según otro exempleado. El niño voló en una dirección, la bicicleta en otra. El video se difundió en una oficina de Tesla en San Mateo, California, a través de chats privados uno a uno, "como un reguero de pólvora", dijo el exempleado.

Empleado de Tesla hicieron memes de algunas imágenes

Según las entrevistas, otras imágenes eran más mundanas, como imágenes de perros y señales de tránsito divertidas que los empleados convertían en memes al adornarlas con leyendas o comentarios divertidos antes de publicarlas en chats grupales privados. Si bien algunas publicaciones solo se compartían entre dos empleados, otras podían ser vistas por decenas de ellos, dijeron varios exempleados.

En su "Aviso de privacidad del cliente", Tesla informa en línea que sus "grabaciones de cámara permanecen anónimas y no están vinculadas a usted ni a su vehículo". Pero siete exempleados dijeron a Reuters que el programa de computadora que usaron en el trabajo podría mostrar la ubicación de las grabaciones, lo que potencialmente podría revelar dónde vivía el propietario de un Tesla.

Un exempleado también narró que parecían haberse hecho algunas grabaciones cuando los autos estaban estacionados y apagados. Hace varios años, Tesla recibía grabaciones de video de sus vehículos incluso cuando estaban apagados si los propietarios daban su consentimiento. Desde entonces ha dejado de hacerlo.

“Podíamos ver el interior de los garajes de las personas y sus propiedades privadas. Digamos que un cliente de Tesla tenía algo en su garaje que era distintivo, ya sabes, la gente publicaría ese tipo de cosas”, dijo un exempleado.

Videos se han difundido a la población

Hace unos tres años, algunos empleados tropezaron y compartieron un video de un vehículo sumergible estacionado dentro de un garaje, según dos personas que lo vieron. Apodado "Wet Nellie", el submarino Lotus Esprit blanco había aparecido en la película de James Bond de 1977, "The Spy Who Loved Me".

El dueño del vehículo: el presidente ejecutivo de Tesla, Elon Musk, quien lo compró por alrededor de 968 mil dólares en una subasta en 2013. No está claro si Musk estaba al tanto del video o si se había compartido.

Ni Tesla ni Musk han respondido a una solicitud de comentarios sobre este reporte.

Se desconoce si práctica continúa en Tesla

Para informar esta historia, Reuters contactó a más de 300 exempleados de Tesla que habían trabajado en la compañía durante los últimos nueve años y estaban involucrados en el desarrollo de su sistema de conducción autónoma. Más de una docena aceptaron responder preguntas, todos hablando bajo condición de anonimato.

Reuters no pudo obtener ninguno de los videos o imágenes compartidos, pues los exempleados dijeron que no habían guardado ninguno. La agencia de noticias tampoco pudo determinar si la práctica de compartir grabaciones, que ocurrió en algunas partes de Tesla el año pasado, continúa hoy o qué tan extendida estaba.

Algunos ex empleados contactados dijeron que el único intercambio que observaron fue con fines laborales legítimos, como buscar ayuda de colegas o supervisores.

Reconocimiento de peatones y señales de conducción

El intercambio de videos confidenciales ilustra una de las características menos destacadas de los sistemas de inteligencia artificial: a menudo requieren ejércitos de seres humanos para ayudar a entrenar a las máquinas para que aprendan tareas automatizadas como conducir.

Desde aproximadamente 2016, Tesla ha empleado a cientos de personas en África y luego en los Estados Unidos para etiquetar imágenes que ayuden a sus automóviles a aprender a reconocer peatones, letreros de calles, vehículos de construcción, puertas de garaje y otros objetos que se encuentran en la carretera o en las casas de los clientes. Para lograr eso, a los etiquetadores de datos se les dio acceso a miles de videos o imágenes grabadas por cámaras de automóviles que verían e identificarían objetos.

Tesla ha estado automatizando cada vez más el proceso y cerró un centro de etiquetado de datos el año pasado en San Mateo, California, aunque continúa empleando cientos de etiquetadores de datos en Buffalo, Nueva York.

En febrero, Tesla dijo que el personal allí había crecido un 54% durante los seis meses anteriores.

Opinión de algunos trabajadores sobre archivos compartidos

Dos exempleados dijeron que no les molestaba compartir imágenes y dijeron que los clientes habían dado su consentimiento o que la gente había renunciado hace mucho tiempo a cualquier expectativa razonable de mantener la privacidad de los datos personales. Otros tres, sin embargo, dijeron que estaban preocupados por eso.

Fue una violación de la privacidad, para ser honesto. Y siempre bromeaba diciendo que nunca compraría un Tesla después de ver cómo trataban a algunas de estas personas”, dijo un exempleado.

Otro dijo: “Me molesta porque las personas que compran el automóvil, no creo que sepan que su privacidad no es respetada… Podríamos verlos lavando la ropa y cosas realmente íntimas. Podríamos ver a sus hijos”.

Un exempleado no vio nada malo en compartir imágenes, pero describió una función que permitía a los etiquetadores de datos ver la ubicación de las grabaciones en Google Maps como una "invasión masiva de la privacidad".

¿Qué dicen expertos en seguridad?

David Choffnes, director ejecutivo del Instituto de Ciberseguridad y Privacidad de la Universidad Northeastern en Boston, calificó el intercambio de videos e imágenes confidenciales por parte de los empleados de Tesla como "moralmente reprobable".

“Cualquier ser humano normal estaría horrorizado por esto”, dijo.

Choffnes señaló que la circulación de contenido confidencial y personal podría interpretarse como una violación de la propia política de privacidad de Tesla, lo que podría resultar en la intervención de la Comisión Federal de Comercio de EU que hace cumplir las leyes federales relacionadas con la privacidad de los consumidores.

Para desarrollar la tecnología de vehículos autónomos, Tesla recopila una gran cantidad de datos de su flota global de varios millones de vehículos. La compañía requiere que los propietarios de automóviles otorguen permiso en las pantallas táctiles de los automóviles antes de que Tesla recopile los datos de sus vehículos. “Tus datos te pertenecen”, afirma el sitio web de Tesla.

¿Qué dice el servicio de privacidad de Tesla del cliente?

En su Aviso de privacidad del cliente, Tesla explica que si un cliente acepta compartir datos, “su vehículo puede recopilar los datos y ponerlos a disposición de Tesla para su análisis. Este análisis ayuda a Tesla a mejorar sus productos, características y diagnosticar problemas más rápido”. También establece que los datos pueden incluir "vídeos o imágenes breves", pero no están vinculados a la cuenta de un cliente o al número de identificación del vehículo, "y no lo identifican personalmente".

Carlo Piltz, un abogado de privacidad de datos en Alemania, dijo a Reuters que sería difícil encontrar una justificación legal bajo la ley de privacidad y protección de datos de Europa para que las grabaciones de vehículos circulen internamente cuando "no tiene nada que ver con la provisión de un lugar seguro o de seguridad en la funionalidad del auto” del sistema de conducción autónoma de Tesla.

En los últimos años, el sistema de cámara de automóvil de Tesla ha generado controversia. En China, algunos recintos gubernamentales y barrios residenciales han prohibido los Teslas debido a preocupaciones sobre sus cámaras. En respuesta, Musk dijo en una charla virtual en un foro chino en 2021: “Si Tesla usó automóviles para espiar en China o en cualquier lugar, nos encerrarán”.

Transeúntes también son afectados

En otros lugares, los reguladores han examinado el sistema de Tesla por posibles violaciones de la privacidad, pero los casos de privacidad han tendido a centrarse no en los derechos de los propietarios de Tesla, sino de los transeúntes que no saben que podrían estar siendo grabados por vehículos Tesla estacionados.

En febrero, la Autoridad de Protección de Datos de los Países Bajos, o DPA, dijo que había concluido una investigación de Tesla sobre posibles violaciones de privacidad con respecto al "Modo centinela", una función diseñada para registrar cualquier actividad sospechosa cuando un automóvil está estacionado y alertar al propietario.

“Las personas que pasaban por estos vehículos fueron filmadas sin saberlo. Y los propietarios de los Tesla podrían regresar y mirar estas imágenes. Si una persona estacionaba uno de estos vehículos frente a la ventana de alguien, podía espiar adentro y ver todo lo que estaba haciendo la otra persona. Eso es una grave violación de la privacidad”, dijo Katja Mur, miembro de la junta de DPA, en un comunicado.

Culpa es de los propietarios del auto, no de Tesla, dice organismo

Ante esto, el organismo de control determinó que no era Tesla sino los propietarios de los vehículos quienes eran legalmente responsables de las grabaciones de sus autos. Dijo que decidió no multar a la compañía después de que Tesla dijera que había realizado varios cambios en el modo centinela, incluido el pulso de los faros de un vehículo para informar a los transeúntes que podrían estar siendo grabados.

Un portavoz de DPA se negó a comentar sobre los hallazgos de Reuters, pero dijo en un correo electrónico: "Los datos personales deben usarse para un propósito específico y los datos personales confidenciales deben protegerse".

Memes en la oficina de Tesla de San Mateo

Tesla dotó de personal a su oficina de San Mateo con trabajadores en su mayoría jóvenes, de entre 20 y 30 años, que trajeron consigo una cultura que apreciaba los memes entretenidos y el contenido viral en línea. Los exempleados describieron una atmósfera de libertad en las salas de chat con trabajadores que intercambian bromas sobre las imágenes que vieron mientras etiquetaban.

Según varios exempleados, algunos etiquetadores compartieron capturas de pantalla a veces marcadas con Adobe Photoshop, en chats grupales privados en Mattermost, el sistema de mensajería interna de Tesla. Allí atraerían respuestas de otros trabajadores y gerentes. Los participantes también agregarían sus propias imágenes marcadas, chistes o emojis para mantener la conversación. Algunos de los emojis fueron creados a medida para hacer referencia a bromas internas de la oficina, dijeron varios exempleados.

Un exetiquetador describió compartir imágenes como una forma de "romper la monotonía", otro describió cómo al compartir ganó la admiración de los compañeros.

Si viste algo genial que generaría una reacción, lo publicas, correcto, y luego, en el descanso, la gente se te acerca y te dice: ‘Oh, vi lo que publicaste. Eso fue gracioso'”, dijo este exetiquetador. “Las personas que fueron ascendidas a puestos de liderazgo compartieron muchos de estos elementos divertidos y ganaron notoriedad por ser divertidos”.

Parte del contenido compartido se parecía a los memes en Internet. Había perros, autos interesantes y videos de personas grabadas por cámaras Tesla tropezando y cayendo. También hubo contenido perturbador, como que alguien fuera arrastrado a un automóvil aparentemente en contra de su voluntad, dijo un exempleado.

Los videos de choques que involucran a Teslas también se compartieron a veces en chats privados en Mattermost, dijeron varios ex empleados. Esos incluyeron ejemplos de personas que manejan mal o colisiones que involucran a personas golpeadas mientras andan en bicicleta, como la del niño, o una motocicleta. Algunos etiquetadores de datos rebobinarían dichos clips y los reproducirían a cámara lenta.

Reacción de gerentes a los memes de Tesla

A veces, los gerentes de Tesla tomaban medidas enérgicas contra el intercambio inapropiado de imágenes en los canales públicos de Mattermost, ya que afirmaban que la práctica violaba la política de la empresa. Aún así, las capturas de pantalla y los memes basados en ellos continuaron circulando a través de chats privados en la plataforma, dijeron varios exempleados. Los trabajadores los compartieron individualmente o en pequeños grupos a mediados del año pasado.

Una de las ventajas de trabajar para Tesla como etiquetadora de datos en San Mateo era la oportunidad de ganar un premio: el uso de un automóvil de la empresa durante uno o dos días, según dos exempleados.

Pero algunos de los afortunados ganadores se volvieron paranoicos al conducir los autos eléctricos.

"Saber cuántos datos son capaces de recopilar esos vehículos definitivamente puso nerviosa a la gente", dijo un exempleado.