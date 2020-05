Tips para ahorrar luz en cuarentena

El aislamiento en casa por coronavirus ha aumentado el consumo de energía electrica en cantidades insolitas, esto se debe a que muchas de nuestras rutinas originales incluye aparatos eléctricos, los cuales son utilizados para el trabajo o los estudios, pero que ahora son usados en casa.

Si a esto le sumamos el tiempo de ocio acumulado por no poder salir, tenemos que aparatos como la televisión, reproductores DVD, consolas de videojuegos e incluso los mismos celulares, son la principal fuente de distracción de muchos usuarios, lo cual no solo aumenta los ingresos de plataformas en streaming, sino que también influye de manera notoria en nuestros recibos de luz.

Así que si quieres saber algunos consejos para evitar que estos se eleven al cielo en la cuarentena, a continuación te compartimos algunos que la comunidad online Habitissimo, recomienda.

Regula la temperatura de tu refrigerador

Aunque no lo creas esto puede ayudar a contribuir a que el consumo de luz de este aparato doméstico no sea tan alto, de hecho, de acuerdo con la fuente citada se recomienda mantener una temperatura de +5º C para la parte que enfría, y una de -18º C para el congelador.

Asimismo, resulta fundamental que no estés rondando tu refri, pues aunque sabemos que el encierro nos puede causar ansiedad y esta a su vez ataques de glotonería, lo ideal es no estar abriendo y cerrando el refrigerador a cada hora, para cuidar tu cartera y tu peso.

A mayor carga mayor ahorro

No, no hablamos de una ley de física, sino de una premisa simple, si utilizas la lavadora en su carga máxima ahorras más luz que si pones varias cargas pequeñas. Así que aprovecha que en esta temporada no estás saliendo de tu hogar y deja que la ropa sucia se acumule para meterla en una sola tanda, ya que además de ahorrar energía eléctrica, también cuidarás agua, lo cual nunca está de más.

Adicional a esto también puedes omitir la opción de "exprimir" en tu ciclo de lavado y dejar que la ropa se seque al aire libre.

La unión familiar hace la fuerza… y el ahorro

Si de por sí estamos destinados a convivir con nuestra pareja, familia o roomies por más tiempo del usual durante esta cuarentena, qué mejor que hacer que esto se vuelva agradable. Y no solo nos referimos a usar el tiempo de ocio con algún juego de mesa, sino al hecho de tener horas de entretenimiento juntos, pues ¿cuántas veces no estamos viendo exactamente lo mismo que nuestros hermanos pero cada quien en su cuarto? Aunque no lo creas esto merma y puede hacer la diferencia.

Una excelente medida para disminuir el consumo de energía eléctrica, es concentrar todos los dispositivos en un solo lugar. Por ejemplo ornizar una tarde de películas o una noche de karaoke, mientras estén juntos el consumo de luz se centrará en una sola habitación de la casa.