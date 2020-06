"The Last of Us Part II": una historia de dolor para despedir al PS4

En 2013 cuando Naughty Dog lanzó "The Last of Us" para el PlayStation 3 todo mundo quedó maravillado por la calidad gráfica del juego, sus amplios escenarios, pero, sobre todo, por su historia: un argumento que nos llevaba al mismo tiempo a través de lo mejor del ser humano, así como su lado más oscuro y perturbador. El final del juego es considerado uno los mejores en la historia de los videojuegos.Siete años después Naughty Dog trae de regreso a Ellie y Joel en "The Last of Us Part II", y se sitúa de manera general, cuatro años después de que los protagonistas se asentaran en Jackson, con el hermano de Joel, Tommy. Hacer una secuela de un juego tan amado por una gran base de los gamers de PlayStation se antojaba una apuesta arriesgada cuando conocimos los primeros detalles del juego en el E3 de 2018. Sin embargo, los genios de Naughty Dog lo hicieron de nuevo: "The Last of Us II" es una obra maestra que supera cada aspecto del original, desde el apartado gráfico hasta la narrativa inmersiva y que trata temas profundos y complejos como el amor, las relaciones de familia, la amistad y también sentimientos como el odio y la venganza. En suma, esta nueva aventura nos convence de que el amor y el odio son tan opuestos que terminan tocándose entre sí.

Tomamos el papel de una Ellie que se encuentra en la etapa de dejar la adolescencia y convertirse en un adulto joven que ha tomado un papel importante en cuidar la comunidad de Jackson. Cuando un grupo llamado "Los Lobos" intenta infiltrarse en la comunidad, Ellie se lanza de nuevo a cruzar el país para ir tras de ellos.

A partir de aquí comienza una verdadera montaña rusa de emociones y acción. Mientras nos adentramos en la historia y avanzamos a través de los territorios que la naturaleza ha recuperado en Estados Unidos, podemos darnos cuenta que la mecánica de juego se siente idéntica a la experiencia del primer juego, sin embargo, la inteligencia artificial de los enemigos, las nuevas formas de detección (el uso de perros, por ejemplo) y una parrilla de enemigos renovados (Si bien no es una galería amplia que termine por cambiar el estilo de juego) hacen que literalmente cada paso que demos en las devastadas calles de la ciudad o en los espacios oscuros de los interiores sea una decisión de vida o muerte.

Las municiones son igual de escasas que en el juego anterior, lo que nos obliga a pensar mejor nuestras estrategias al momento de intentar cruzar una zona. Siempre habrá elección para el jugador: abrirse paso a tiros, esconderse entre las sombras y cruzar sigilosamente o una mezcla de ambos, colocar trampas, ocultarse y atraer a los enemigos al encuentro de minas y otros artefactos.

El apartado gráfico saca todo el provecho de la PlayStation 4, en la reseña que realizamos jugamos "The Last of Us II" en un PlayStation 4 Pro con una pantalla 4K con HDR, combo que logra destacar el impresionante mundo post-apocalítptico de Naughty Dog y es que hay vida en todos lados: ranas, conejos, aves que dejan de trinar cuando alguien se aproxima, lluvia, niebla, todo el mundo construido tuvo un tratamiento cuidadoso que nos hace sentirnos en un mundo deteriorado y verde al mismo tiempo, por lo que podemos decir que esos meses extra que se tomaron para pulir el juego valieron la pena.

Los personajes que acompañan a Joel y Ellie, tanto amigos como enemigos son, como siempre, entrañables, con arcos propios y problemáticas y trasfondos que los vuelven tan humanos que nos causan profunda empatía o repulsión, y agregan valor a la historia. No se convierten en solo elementos decorativos que sirven de puente para conectar la historia principal, sino que tienen vida propia dentro de la misma.

"The Last of Us II" se ha ganado el ser una obra de arte por su esplendida narrativa, un hito técnico y tecnológico por el despliegue gráfico en la física del juego y el uso de partículas como niebla, humo, polvo y esporas, entre otros elementos. Un juego que no tiene temor a reinventarse y que nos entrega una secuela que supera enteramente al original. Por sobre todo lo anterior, "The Last of Us II" es el juego definitivo, el título que define al PlayStation 4 y una despedida con bombo, platillos y fuegos artificiales a la actual generación de consolas.