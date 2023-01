ESTADOS UNIDOS.- El día de ayer (domingo) se estrenó la serie The Last of Us por HBO, una adaptación del juego del mismo nombre lanzado al mercado en 2013 y que muestra cómo quedó el mundo luego de que una terrible pandemia de hongos acabara con la mayor parte de la humanidad debido a una infección cerebral ficticia, no obstante, científicos aseguran que esta historia está inspirada en un conjunto de hongos que son capaces de convertir a sus anfitriones en zombis.

La serie se encuentra ambientada en un mundo post apocalíptico donde cientos de humanos resultaron con la infección cerebral cordyceps debido a un hongo parasito que al adentrarse en los cuerpos los transforma y empuja a morder a otros para infectarlos.

Tal infección se inspiró en un grupo real de hongos al que se le conoce como “hongo zombi” que entran al organismo de los insectos creciendo en ellos y en algunos casos controlando con precisión el comportamiento de sus huéspedes para propagar la infección.

The Last of Us: ¿Infección zombi podría realmente afectar a humanos?

¿Infección zombi afecta a humanos? Esto dicen los expertos

Respecto a esto, João Araújo, curador asistente e investigador en micología en el Jardín Botánico de Nueva York, dijo a Forbes que es “muy poco probable” que esta infección, que ha parasitado insectos durante más de 130 millones de años, llegue a los humanos, pues existen grandes diferencias entre la biología de las personas y la de los insectos.

(No están) preparados para invadir, establecerse y transmitir esporas desde un cuerpo humano, ni siquiera pueden establecerse en ningún mamífero o animal que no sea insecto”, dijo.

Por su parte, el profesor de seguridad alimentaria en Penn State, director de PlantVillage, y experto en hongos zombis, David Hughes, también declaró a Forbes que no resulta “tan fantasioso” imaginar que una infección se transmita de animales a humanos, pues en distintas ocasiones se han visto enfermedades de animales atacar cuerpos de personas, sin embargo, el hongo zombi “sin duda” no lograría mantener sus poderes de control mental en los humanos.

Charissa Bekker, experta en hongos y parásitos, y profesora asistente de la Universidad de Utrecht en Países Bajos, explicó que el hongo zombi no tendría las “herramientas para ir y manipular nuestros cerebros”, pues estos en su mayoría infectan a una limitada gama de insectos, generalmente a uno solo y millones de años después logra evolucionar junto a otro.

