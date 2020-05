The Last of Us II estrena trailer

HERMOSILLO, Sonora.- En medio de polémicas, la desarrolladora Naughty Dog mostró un trailer del esperado The Last of Us II, donde se muestran detalles de la historia y la fecha de lanzamiento.

Ellie y Joel, los protagonistas, se observan en este trailer en un entorno más violento y oscuro que su antecesor juego, levantando las expectativas de los fans, a pesar de las filtraciones que sufrió hace unas semanas por un hackeo a Sony Interactive Entertainment.

La fecha de estreno sería el próximo 19 de junio del presente año tras atrasos por la pandemia de coronavirus, además de una serie de polémicas relacionadas con el ambiente laboral en Naughty Dog.

Dichas condiciones de trabajo motivaron a la renuncia de algunos de sus empleados, logrando así el atraso de algunos proyectos.