The Last of US II es víctima del 'review bombing' por su agenda progresista

Finalmente ha llegado la continuación The Last of Us, siendo un éxito total desde la perspectiva de la crítica, en sitios web donde analizan y valoran el desempeño de los videojuegos. Metacritic ha valorado positivamente el juego con un 95 como si fuera una obra maestra, pero por el contrario la comunidad no se ha visto del todo satisfecha puntuando con un 3.4.

The Lasto of Us 2 podría ser víctima del “review bombing”, una acción bastante popular en los últimos años, donde un grupo de jugadores dan valoraciones negativas a un juego o película por algún aspecto que les desagrade, en muchas ocasiones poco tiene que ver con la calidad del juego.

Desde antes de su lanzamiento, el juego había estado en una serie de polemicas como la filtración de su gameplay. Pero lo más interesante es el enfoque que ha tomado su historia, siendo acusada de ser un SJW (guerrero de la justicia social). Es así como algunos comentarios apuntan que “No estoy seguro de por qué todos los juegos tienen que estar inundados con la agenda SJW. No quiero”, o que “The Last of Us Parte II, un gran ejemplo de por qué las políticas y las agendas no deberían introducirse en el videojuego”.

Cabe mencionar que como el juego salió durante la jornada de hoy es probable que gran parte de estas puntuaciones, sean de personas que ni siquiera han jugado el juego. Pero se ha logrado filtrar toda clase de vídeos e información sobre el desarrollo de su historia, como su antagonista transexual y como un personaje muy parecido a su desarrollador mantienen una escena erótica.

En redes sociales se ha expresado la calidad respecto a la jugabilidad pero en narrativa no quedaron muy satisfechos.

The Last of Us 2 se encuentra disponible para PS4.