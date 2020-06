Termómetros infrarrojos son seguros de usar

WhatsApp se ha convertido en un medio donde reinan además de los memes, las fakenews. Siempre de origen desconocido, hacen declaraciones que suenan legítimas al ser “firmadas” por “autoridades o expertos en el tema” pero que nunca tienen argumentos o enlaces de fuentes reales. Ese es el caso más reciente donde se viralizó que el uso de los termómetros infrarrojos son malos para la salud por que matan las neuronas del cerebro o dañan la vista de las personas “porque usan rayo láser”.

En diferentes medios y en todas las redes redes sociales, se ha desmentido este mensaje, ya que la gente que lo toma por real, es probable que se niegue a que le tomen la temperatura en los centros laborales o comerciales, restaurantes y bancos, ya que es un requisito para el ingreso a los mismos, como medida de precaución, ya que la fiebre es un síntoma de padecer una infección, aunque no necesariamente sea por Covid-19 (puede ser gripe, o dengue, ya que comparten algunos síntomas).

El Dr. Alberto Estrada, en su cuenta de Facebook, por lo general habla de temas pediátricos, pero en ocasiones en donde la información afecta por igual, como es en este caso quiso que quede claro que los mensajes y videos donde dicen que el uso de los termómetros infrarrojos es falso, porque no dañan al cerebro y menos a las neuronas. Lo peor es que la gente no distingue que los rayos infrarrojos son diferente a los rayos láser, y no son sinónimos, lo que demuestra el grado de ignorancia del “autor del texto”, el cual por supuesto, es una asociación que no existe.

El uso de estos dispositivos es seguro, ya que su funcionamiento es de tipo receptor. Aunque parezca extraño, mucha gente desconoce que el cuerpo humano emite radiación electromagnética y eso es lo que recibe el termómetro por medio del sensor infrarrojo, y al hacerlo emite un a señal eléctrica que se ve en la pantalla mostrando la temperatura, así que ten la seguridad de que no estás recibiendo ni rayos infrarrojos ni láser. Existen termómetros láser, pero no tienen uso clínico, por lo que no serviría para ese fin. La luz que se ve es simplemente un indicador de la zona en donde se realizará la lectura.

Es falso que su uso produzca daños neurológicos al cerebro o algún otro tejido, según afirmó el médico neurólogo y miembro del comité ejecutivo del Sindicato Médico del Uruguay, Federico Preve, quien declaró que el uso de estos dispositivos es seguro. Lo mismo enunció María Vaccarezza, neuróloga infantil del Hospital Italiano de Buenos Aires.

Si vives en lugares cálidos donde en esta época hay mucho calor, este lo absorbe el cuerpo y se reflejará en la lectura, por lo que busca un lugar fresco para que de una lectura correcta, en caso de que llegues caminando o en un transporte sin aire acondicionado.

Recuerda que este tipo de información no trae enlaces y en el caso de la “fuente” si se busca, se verá que ni siquiera existe. Busca en medios o fuentes confiables la veracidad de la noticia y no te alarmes. Si no es un meme o una nota de un sitio, desconfía del mensaje reenviado, con información de Pasión Móvil.