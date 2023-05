Tenista entrena a sus alumnas a la distancia, en formato de holograma

El creciente avance tecnológico ha solucionado diversos problemas como el de la distancia, ahora podemos tener reuniones virtuales, transmitir en vivo cualquier evento en vivo a través de redes sociales.

Otra muestra de ello es el caso de la tenista Emma Raducanu, quien impartió una clase de tenis mediante un método fuera de serie.

Esta clase que impartió fue a través del método holográfico, ella se mostró ante sus alumnos mediante un avatar.

Dos jóvenes de nombre Sam Clague, de 14 años, y T’nae Diamond Paisley, quienes aspiran a ser tenista, además son residentes de Londres, tuvieron la gran oportunidad de tener un entrenamiento con Raducanu mientras se encontraba en Abu Dhabi.

De acuerdo con la Revista Muy Interesante, la sesión fue en directo, a pesar de los 7.030 km que los separaban. Esta es la primera clase holográfica del mundo. Durante ella, Raducanu dio indicaciones sobre la técnica y respondió a las preguntas de las jóvenes tenistas. Sam y T’nae, de Wiltshire y Birmingham respectivamente, compiten en “Play Your Way to Wimbledon”, el mayor torneo junior del tenis británico.

Durante la clase, el avatar de Raducanu aparecía para intercambiar golpes de pelota con sus alumnas a las que les decía comentarios como “eso ha sido rápido” o “eso ha tenido mucho efecto”.

Las alumnas pensaban que se trataba de una grabación hasta que la tenista comenzó a darles comentarios en vivo sobre su técnica de juego.

La tecnología en el deporte

Conforme con el futurólogo Ian Pearson, esta sesión de entrenamiento holográfico es una muestra de cómo los avances tecnológicos podrían revolucionar la enseñanza del tenis.

Pearson comentó lo siguiente:

Ver la tecnología en acción con Emma Raducanu entrenando a la próxima generación de jugadores británicos es solo la primera de muchas aplicaciones reales de esta tecnología en los deportes de todo el mundo”.

“En 2030, con la tecnología de piel activa, se podrán capturar los estilos de juego e incluso las sensaciones de los jugadores de alto nivel, de modo que cualquiera pueda experimentar lo que se siente al jugar ese partido a través de la realidad virtual sensorial completa”.

Para realizar estas clases, las prendas serán controladas por IA y hechas con materiales inteligentes, como tejidos con sensores, con el fin que puedan ayudar a los jugadores a encontrar los movimientos perfectos.

Con Información de Muy Interesante