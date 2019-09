Te decimos el truco para atrapar las cuatro formas de Deoxys en Pokémon GO

Los jugadores de Pokémon GO, el videojuego de realidad aumentada desarrollado por Niantic, podrán atrapar las cuatro formas de Deoxys, esto gracias al nuevo evento llamado Ultra Bonus 2019. Si quieres capturar a este raro pokémon, entonces tienes que conocer este sencillo truco secreto que te será de mucha utilidad. ¿Lo sabías? Sigue leyendo y conoce los detalles.

Así como lo lees, las cuatro formas de Deoxys: normal, ataque, defensa y velocidad dejarán las ‘ex raids’ aparecerán en todas las incursiones de nivel 5 en Pokémon GO, para que miles de usuarios, quienes no hayan tenido la oportunidad de registrarlo hasta el momento, puedan tenerlo en la pokédex de Johto, indica la republica.

Es posible que el Ultra Bonus 2019 sea tu primer evento y tal vez Deoxys será el primer mítico con quien te enfrentarás en Pokémon GO, pero no temas, pues esta criatura no es tan fuerte como parece y se le puede vencer con menos de 7 personas, claro, siempre y cuando estén en el nivel 40 y utilicen los pokémon indicados para hacerle daño súper eficaz. No obstante, el aspecto de defensa de este nuevo jefe de incursión será el que más trabajo te costará vencer.

Recuerda que puedes participar en las incursiones de Pokémon GO a partir de nivel 10 y lo mejor es que estarán repletas de usuarios con niveles muy alto, generalmente en el máximo que es 40, quienes buscarán derrotar a Deoxys, por lo que te recomendamos ingresar a las ‘raids’ en donde haya más de 10 jugadores. Además, no importa si no haces daño, pero si te recomendamos moverte presionando las partes laterales de tu pantalla para esquivar los movimientos que haga esta mítica criatura.

Una vez que lo derrotes, recibirás polvos estelares, experiencia, pociones de salud, revivir y Honor Balls, que son las pokéballs especiales que te permitirán capturar a Deoxys en Pokémon GO. Por otro lado, no te olvides que recibirás una invitación gratis una vez al día y en la tienda del juego de realidad aumentada puedes conseguir pases premium, los cuales se compran con dinero real.

Además, la llegada de Deoxys a Pokémon GO también modificará a los jefes de incursión durante esta semana, quienes serán de mucha ayuda para derrotar a esta mítica criatura, ya que los nuevos líderes serían de tipo bicho, siniestro y fantasma

De las cuatro formas de Deoxys que aparecerán como jefes de incursión nivel 5 en Pokémon GO, el aspecto de defensa es el que vale la pena en caso te dediques al PVP dentro del videojeugo, ya que es la mejor criatura en la Liga Super Ball de 1500 PC.

Cuándo llega Deoxys a Pokémon GO

De acuerdo a la información que comparte Niantic desde Pokémon GO, los usuarios del juego de realidad aumentada podrán retar a Deoxys en las incursiones de nivel 5 a partir de las 3:00 de la tarde p.m. de hoy lunes 9 de septiembre. Además, esta mítica criatura aparecerá en las raids hasta el próximo 16 de este mes, pues una vez que se retire empezará la tercera semana del Ultra Bonus 2019.

Cómo capturar a Deoxys en Pokémon GO

Tal como lo mencionamos en los párrafos anteriores, una vez que derrotas a Deoxys en las incursiones ingresas a un evento especial que te permite capturarlo, pero te pedimos mucha paciencia, ya que esta mítica criatura es muy movediza y puede golpear las pokéballs una vez que se las arrojes, lo cual te impedirá registrarlo en Pokémon GO una vez que ya no tengas más Honor Balls.