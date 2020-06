Tales of Monkey Island regresa a las tiendas con un asombroso descuento

Tales of Monkey Island, la serie episódica Monkey Island de Telltale Games, no ha estado disponible desde que el desarrollador y el editor cerraron, junto con muchas otras series de Telltale. Pero ahora, el juego ha vuelto a las tiendas digitales, y actualmente tiene un descuento del 50% hasta el 10 de julio.

El juego está disponible nuevamente en Steam y GOG , y actualmente tiene un descuento de $20 a $10 dólares. Esta es la colección completa, por lo que contiene los cinco episodios, lanzados originalmente en 2009. El juego también se lanzó en Wii y PS3, junto con dispositivos móviles. Por ahora, solo parece estar disponible en PC.

El desarrollador aparece como LCG Entertainment, y el editor como Athlon Games. LCG Entertainment maneja las partes del catálogo posterior de Telltale que han sido relanzadas.

Aunque no se mantuvo en el mismo sentido que los títulos anteriores de Monkey Island, Tales of Monkey Island fue generalmente popular y recibió un 8.5 / 10 en la revisión de GameSpot. Esto significa que toda la serie Monkey Island ahora está disponible digitalmente, ya que The Curse of Monkey Island recibió un lanzamiento digital en 2018.

Varios lanzamientos de Telltale Games no están disponibles, incluidos Tales from the Borderlands , Guardians of the Galaxy y Game of Thrones.