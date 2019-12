Subastan Santo Grial de las consolas: la Nintendo Play Station

El prototipo original de la PlayStation —una Super Nintendo con un lector de CD-ROM conectado— fabricada gracias a una colaboración entre Sony y Nintendo, será subastada en febrero a través de Heritage Auctions. Su propietario ha rechazado ofertas millonarias en el pasado. Ahora el mercado decidirá cuál es su precio.

Conocida como como la “Play Station”, esta máquina la habría fabricado Sony, hubiese podido reproducir los juegos de cartucho de la Super Nintendo y también ejecutar juegos desde su unidad CD-ROM. Las disputas entre Nintendo y Sony causaron la cancelación del proyecto en 1991, y Sony creó su propia PlayStation en 1994.

En 2009, un hombre llamado Terry Diebold, sin saberlo, compró este increíble y raro prototipo en una subasta donde había una gran cantidad de objetos que había abandonado un ex ejecutivo de Sony, indica Gizmodo.

En 2015, su hijo descubrió la consola en el desván de su casa, lo que causó gran revuelo entre los coleccionistas e historiadores de videojuegos. Desde entonces, Diebold y su hijo han viajado con la “Nintendo Play Station” por todo el mundo yendo a infinidad de exposiciones de videojuegos clásicos y demás. Ahora Diebold ha decidido vender esta extraordinaria pieza de coleccionista y quedarse con el dinero.

“No puedo seguir perdiendo dinero”, dijo Diebold a nuestros compañeros de Kotaku por correo electrónico. “He trabajado mucho en esto, viajando con el prototipo y no hemos hecho nada al respecto. Cada viaje que... hemos hecho con ella nos ha costado dinero de nuestro bolsillo”.

Heritage, que se anuncia como la “mayor casa de subastas de artículos coleccionables del mundo”, comenzó a vender videojuegos en enero de este año. Desde entonces, ha subastado algunos juegos a precios que baten todo tipo de récords. Se vendieron copias selladas de The Legend of Zelda y Bubble Bobble por casi $20.000 cada una. Un Donkey Kong 3 inmaculado llegó casi a alcanzar los $30.000. La mayor venta hasta el momento ha sido una copia del primer Mega Man, que alcanzó los $75.000.

A medida que los coleccionistas del mundo de los cómics y de las monedas comienzan a hacer su incursión en los videojuegos, los precios suben aún más. Una copia sellada de Super Mario Bros. se vendió por $100.150 en febrero a un grupo de compradores entre los que estaba el presidente de Heritage Auctions. En octubre, un hombre gastó más de un millón de dólares en un pack con 40 juegos.

Por eso es muy probable que veamos una buena suma de dinero en esta subasta. “Rechazamos 1,2 millones de una persona en Noruega”, dijo Diebold. Confesó que su plan es dividir la cantidad que quede después de impuestos entre él y su hijo y pagar todas sus deudas pendientes, “así que se quedará prácticamente en nada”.

Heritage Auctions dijo que la subasta online, que comenzará el 27 de febrero, no tendrá un precio de reserva. “Se va a vender seguro y será el mercado el que determine el valor”, dijo Valarie McLeckie, directora de videojuegos del Heritage. Aunque el Heritage a menudo pone un valor estimado de los artículos que subasta, no lo hará en este caso, McLeckie dijo: “En este artículo en particular, dado que nunca se ha vendido en una subasta pública, realmente no hay forma de cuantificarlo.”

Diebold, mientras tanto, se resigna al hecho de que tendrá que decir adiós al Santo Grial de las consolas. “A menos que la persona que la compre quiera involucrarme de alguna manera, probablemente nunca pueda volver a ver la consola”, dijo.