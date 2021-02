Starlink puede provocar una interrupción en el sector de las telecomunicaciones: Experto

La red de satélites Starlink, el proyecto de la empresa SpaceX, puede provocar una interrupción del sector de las telecomunicaciones, opina Enrique Dans, profesor de la escuela de negocios IE Business School y experto en tecnologías de la información, en un artículo publicado este martes en Forbes.

Como señal de una futura sacudida en el sector, Dans recordó que SpaceX logró recibir en diciembre del año pasado subvenciones valoradas en casi 900 millones de dólares de la Comisión Federal de Comunicaciones estadounidense para permitir la conexión de las zonas rurales, a lo que muchos proveedores de servicios de Internet expresaron su rechazo y afirmaron que el sistema de Starlink no fue desplegado completamente y será muy lento. "Si usted no lo observa como una señal clara de interrupción, usted no ha visto interrupciones suficientes todavía", escribió el experto.

El proyecto —que permitió a los futuros clientes preordenar la suscripción a través de su sitio web— no solo facilitará el acceso a Internet, sino debería proporcionar un servicio telefónico con precios asequibles para personas con ingresos bajos, lo que puede convertirse en un desafío para los operadores de telecomunicaciones, indica RT.

"Lo que es realmente interesante es que, dadas la configuración y tecnología de Starlink, podría considerar expandir este servicio a la mayor parte del planeta para finales de este año, potencialmente causando una gran interrupción en el sector de las telecomunicaciones", escribió Dans.

En ese contexto, el experto destacó que la compañía "ha logrado bajar sistemáticamente el costo y barreras de entrada" para el lanzamiento de satélites, así como ha creado "su propia tecnología de satélites, haciéndolos más baratos, más eficientes y con una tasa de fallos muy baja".

"Pero, sobre todo, tiene como objetivo crear una infraestructura que puede ser usada en cualquier parte del mundo, simplemente ofreciéndola a través de un sitio web, sin necesidad de demasiado desarrollo de la infraestructura corporativa en cada mercado", afirmó Dans.

Elon Musk reveló este lunes que la red de satélites Starlink proporcionará a finales de este año velocidades de Internet de hasta 300 Mbps, en lugar de los 100 Mbps que ofrece actualmente la versión beta del servicio en EE.UU., Canadá y el Reino Unido. Además, el multimillonario detalló que la latencia, el tiempo que tardan los datos en transferirse entre su fuente original y su destinatario, debería mejorar hasta unos 20 milisegundos.

El jefe de SpaceX también apuntó que para finales de año su compañía lanzará suficientes satélites Starlink para proporcionar a "la mayor parte de la Tierra" un servicio de Internet de banda ancha, baja latencia y cobertura mundial a bajo costo, que cubra todo el planeta en el 2022.