Sony anuncia edición especial de PS4 Pro de ‘The Last of Us Part II’

PS4 será la consola vanguardista de Sony, dentro de poco pasará a ser la PS5 y con ella llegarán enormes posibilidades para los usuarios. Todos los afortunados en experimentar con la consola han hablado sobre su potencial técnico que representa el salto generacional más grande hasta la fecha dentro de la industria.

Uno de los juegos más esperados por los usuarios de PS4 es ‘The Last of Us Part II’, título que nos llevará de vuelta al mundo postapocalíptico en el que grupos de humanos y peligros sobrenaturales se unirán para amenazar a Ellie y sus aliados, publica sopitas.

El título que saldrá a la venta el próximo 19 de junio de este año contará ese mismo día con una PS4 Pro edición especial, con disco duro de 2TB y auriculares inalámbricos que luce increíble y seguro será muy atractiva para los aficionados de esta franquicia que deseen renovar su PS4.

La PS4 Pro incluirá una copia de ‘The Last of Us Part II’ más un código que dará acceso a contenido adicional, todo por 400 dólares. Por su parte, el auricular inalámbrico se venderá por separado por 100 dólares, mientras que el disco duro Seagate de 2TB se venderá por 90 dólares adicionales. En total se tendrá que gastar 600 dólares para poder disfrutar de todos los dispositivos adicionales de esta edición.