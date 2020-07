Sony abriría la cartera para comprar nuevos estudios y reforzar catálogo de PS5

Si bien Sony puede presumir que PlayStation Studios cuenta con algunos de los equipos creativos más reconocidos de la industria, parece que la estrategia de la compañía se hará más ambiciosa debido al lanzamiento de la PlayStation 5.

De acuerdo a un reporte de Bloomberg, Sony planea abrir la cartera para comprar Leyou Technologies Holdings Ltd., una empresa china de entretenimiento. Lo más interesante, sin embargo, es que la compañía asiática es dueña de varios estudios importantes.

Los estudios de Leyou

Entre sus propiedades encontramos a Digital Extremes, el estudio londinense responsable de las franquicias Warframe y Dark Sector. Cuentan con una amplia experiencia con los juegos de disparos en tercera persona, pues junto a Epic Games crearon la saga Unreal.

También desarrollaron el primer Bioshock para PlayStation 3 y el modo multijugador de BioShock 2 y Homefront. Aunque sus oficinas centrales están en la capital inglesa, también poseen un estudio en Toronto, Canada.

Splash Damage es otro de sus estudios. El equipo con sede en Londres es experto en modalidades en línea. Estuvieron a cargo del multijugador de Doom 3, Batman: Arkham Origins, Gears of War 4 y Gears 5. No obstante, lo más destacado de su historial es el desarrollo de Wolfenstein: Enemy Territory, Gears of War: Ultimate Edition, la versión de PC de Halo: The Master Chief Collection y, más recientemente, Gears Tactics. Ahora están trabajando en un proyecto todavía sin anunciar.

Leyou igualmente es dueña de Certain Affinity, el equipo creativo ubicado en Austin, Texas. Fue fundado por varios ex empleados de Bungie; en su portafolio de proyectos se encuentran las modalidades multijugador de Call of Duty: World at War, Call of Duty: Ghosts, Halo: The Master Chief Collection y Doom. Aún más importante, son co-desarrolladores de Halo: Combat Evolved Anniversary y Halo 4, mientras que en 2016 participaron con Activision en Call of Duty: Modern Warfare Remastered.

Por si todo lo anterior fuera poco, Leyou es responsable del MMO de El Señor de los Anillos junto a Amazon Game Studios. Este título se anunció a mediados de 2019 y promete ser una "experiencia de juego nueva e inmersiva para explorar el vasto mundo de Tolkien".

Cabe mencionar que, si bien Sony es el mejor colocado para realizar la compra, existen otros dos interesados: Zhejiang Century Huatong Group Co. y iDreamSky Technology Holdings Ltd, indica Hipertextual.

Reforzando el catálogo de la PlayStation 5

Sin lugar a dudas, Sony reforzaría sobremanera el sello PlayStation Studios si la compra se concreta.

Está claro que los juegos exclusivos volverán a ser un pilar fundamental en la próxima generación, y tanto Sony como Microsoft saben que ampliar su catálogo first-party es clave para impulsar las ventas de sus nuevas consolas. La PlayStation 5 y la Xbox Series X llegarán al mercado durante el último trimestre de 2020.